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疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

編譯組／灣區1日電
根據BART乘客量預測顯示，乘客數量將於2025年約可達到疫情前水平49%。（圖取自BART官方臉書）
根據BART乘客量預測顯示，乘客數量將於2025年約可達到疫情前水平49%。（圖取自BART官方臉書）

灣區原本規畫建設一條從舊金山通往東灣的新的捷運隧道項目計畫，正在變得越來越渺茫，由於BART與其他灣區鐵路乘客量在疫情之後急遽縮減，第二條越灣隧道（Transbay Tube）的設想現在看來已不是那麼必要了。

這整個項目命名為「Link21」的大型計畫，最初是設想一個四軌鐵路交叉口，其將為BART與其他鐵路營運商例如Amtrak、加州鐵路(Caltrain)、高速鐵路提供服務。目前，計畫距離實際營運時間，尚有十多年之久，預計完工日期為2040年，預估耗資290億元。

第二條BART越灣地鐵隧道項目，已被討論了數十年時間。然而，目前更新後的概念圖，僅顯示BART或地區鐵路營運商鐵路交叉口，並沒有捷運第二條越灣隧道。主因是自疫情以來，BART與其他灣區鐵路乘客量減少，Link21規畫者表示，項目可能無法產生足夠的載客流量，以證明建造成本支出的合理性。

疫情之後的載客量減少，灣區捷運第二條越灣隧道興建計畫可能取消。（圖取自BART官...
疫情之後的載客量減少，灣區捷運第二條越灣隧道興建計畫可能取消。（圖取自BART官方臉書）

參與Link21項目規畫人員Chester Fung日前在一次會議中指出，建造兩個新交叉路口，一個用在BART、一個用在地區鐵路，對於原本預期的需求量來說，並不符合成本效益。因此，項目進行可能僅將有提供BART，或是僅有地區鐵路在交叉口的概念。

現在尚未知項目預估成本是否會因規畫改變而發生變化。新規劃圖顯示了地區鐵路交叉口的四種可能選擇，以及第二條BART越灣隧道的兩種備選方案。不過，所有六個規畫方案圖，皆預想捷運隧道交叉口的地下隧道，可以連接到舊金山Salesforce Transit Center。

Link21規畫人員將於2024年提出路線建議。

新冠疫情爆發之前，BART乘客滿載，當局因此提出第二條跨灣隧道計畫，作為擴大交通運輸系統載客量的必要投資。但是，疫情推動了遠距工作型態，降低了BART通勤乘客量，目前乘客數量維持在疫情前水平約40%。現在，尚未知BART系統乘客量在何時或是否可以恢復至2019年水平。根據BART乘客量預測顯示，乘客數量將於2025年約可達到疫情前水平49%。

另一方面，BART預估的「財政懸崖」(fiscal cliff)也為第二條BART越灣隧道項目增加了不確定性。有部分BART董事成員建議暫停Link21項目，同時正尋找削減成本的方法，以減少預估當局用完聯邦疫情補助之後，可能於2025年產生的巨額預算赤字。

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