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為促提振舊金山經濟 議員提六項復甦計畫

記者李怡／舊金山即時報導
為促提振舊金山經濟，陳詩敏提六項復甦計畫。（記者李怡╱攝影）
為促提振舊金山經濟，陳詩敏提六項復甦計畫。（記者李怡╱攝影）

舊金山預算主席、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan），3月1日在舊金山市政府內召開恢復市中心經濟預算優先會議。會上宣布未來兩個財政年度，為解決7.28億元的財政赤字需要解決事項的優先級。陳詩敏介紹了六項公平復甦計畫，包括以多樣性公平促進地方經濟發展、通過問責制提供高效城市服務、解決無家者問題的區域方法、免費公共交通、兒童與青年看護計畫、可持續基礎設施建設。

陳詩敏表示，財政預算赤字應考慮減少城市內服務的各項大事。不建議將更多錢花在無家者身上，因為這是歷史遺留問題，無家者也是全國都在面臨的公共衛生危機。

關於多樣性公平促進地方經濟發展，資料顯示自疫情以來因遠程工作原因，舊金山市中心每個工作日的辦公室人工作人員減少了14萬7000餘人。如繼續如此，辦公室人員持續在40%，企業納稅將損失10億元。陳詩敏提出方案，在未來24個月內，用臨時調控稅收政策來提振本地經濟，創立小型企業和初創企業的支持孵化器，為文化和藝術空間提供稅收抵免，提供一定條件的臨時稅費豁免和其他相關許可。

另外，通過問責制提供高效的城市服務。陳詩敏提供方案，根據市府各部門的績效審計、服務交付結果來發放財政撥款。陳詩敏還發布了2022-23財政年市府各部門批准的預算：舊金山警察局6.83億元、消防局4.43億元、無家者服務部5.97億元、健康服務部10.6億元、公共衛生局27.5億、公共工程部3.63億元。

陳詩敏表示，從治理疫情的有效經驗來看，面對舊金山的無家者問題，應該採取區域合作的方式。舊金山應與灣區九縣合作創建一個區域方法，將無家者視為公共衛生危機，與縣衛生官員協調，協調當地醫療保健系統、共享資源和數據，以跟蹤區域內無家者的服務。

對於舊金山免費公共交通，陳詩敏表示，為振興市中心的經濟活力，就必須保障順暢的公共交通服務，應在全是範圍內擴大公交服務和覆蓋區域，提升高客流路線的服務。先為長者和低收入居民提供公交免費服務，之後再逐步擴大的為全體舊金山居民免費。

為了使更多勞動力留在舊金山，進一步促進舊金山經濟增長，市府需要減輕家庭對兒童和青年的養育成本。陳詩敏表示，應為兒童和少年全體提供免費的放學前後的託管、便利的交通和在校期間與校外免費用餐。

為了推動舊金山可持續發展的未來，必須改善能源基礎建設、開發可持續性能源、投資和綠化能源、水與污水處理系統。

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