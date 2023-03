「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

George Wu坐在輪椅中向本報表示,他十分虛弱,不知道還能堅持多久,由灣區屋主聯盟成員Jenny(右)代表他發言。(記者張曼琳/攝影)

華人房東 George Wu因租霸在阿拉米達縣保護租客 的暫停驅逐令(Eviction Moratorium)保護下,欠租12多萬,在屋崙 阿縣縣府門口絕食抗議步入第3天。George Wu的舉動,激起多個住房組織的發起行動支持,28日縣議會討論是否取消暫停驅逐令前,大批灣區亞裔居民在縣府辦公室樓下示威,希望廢除暫停驅逐令。

社區示威聲援

華人房東George Wu28日坐在阿縣縣府門口,進行第3日絕食抗議,上百名亞裔房東和各界人士,28日到阿縣縣府門口聲援George Wu,呼籲廢除暫停驅逐令。他們舉著告示牌:「暫停驅逐令是打劫」(Eviction Moratorium is Robbery)、「停止盜竊,結束濫用」(Stop the Theft End the Abuse! )等。還有華裔居民拿著中英雙語的牌子質問縣議會:「公司可以3年不發工資給你嗎?小業主可以3年不給地稅嗎?」

George Wu坐在輪椅中,十分虛弱幾乎不能說話,他向本報表示,不知道還能在此撐多久。從南灣聖荷西來到屋崙的灣區屋主聯盟(BAHN)成員Jenny代表George Wu發言,並宣讀George Wu的聲明。

聲明中,George Wu再次闡述,他被拖欠房租12萬多元,同時因暫停驅逐令,法院先後18次推遲他對租客的訴訟開庭。聲明說,「我是一名新移民,我的美國夢變成了美國噩夢。」他和其家人是暫停驅逐令的受害者,他呼籲阿縣立即終止這項被濫用的法律。

28日阿縣議會討論是否廢除暫停驅逐令前,大批灣區的亞裔居民在縣府辦公室樓下示威。(記者張曼琳/攝影)

聲明中寫道:「不管法律和權威如何,我沒有收到任何租金紓困金,一分錢都沒有,且很可能永遠都不會。」疫情三年多以來,他每天都被搶劫,全家人正處於破產邊緣。儘管絕食是艱難和痛苦的決定,但他已經用盡一切辦法,被政府逼迫不得不採取這種極端的絕食抗議。聲明最後要求縣府立即結束暫停驅逐令,並補償所有房東損失的租金收入。

Jenny向本報表示,她特意從聖荷西驅車前來支持George Wu。她表示,自己作為房東也曾經歷租客拖欠幾個月的房租,已經令她感到無比焦慮,幸好最後租客自己搬走,她也沒有再追討房租。她很佩服George Wu挺身而出,為房東利益發聲。

去年曾參選屋崙市長的史考特(Seneca Scott)主持這場示威集會,東灣租賃住房協會執行長柏恩斯(Derek Barnes)、華埠社區領袖陳錫澎及身為屋崙房東的單親媽媽柯克(Hannah Kirk)等,在集會發言。

柏恩斯表示,三年來疫情對業主和租客造成共同的傷害;他表示,有數據顯示,專門為住房提供者(房東)及其租戶提供幫助的聯邦和州的資金已用完。他認為,暫停驅逐令已沒有存在的必要,縣議會應立即結束暫停驅逐令。

陳錫澎表示,他為George Wu的行動所打動,「房東和房客不應該是敵人,應當為夥伴關係。 」暫停驅逐令的法律傷害雙方的利益,應該終止。

示威集會後大批人士湧入縣府,希望在晚間縣議會公聽會上發言。

有華裔居民手中拿著用中英雙語的牌子指紋縣議會「公司可以3年不發工資給你嗎?小業主可以3年不給地稅嗎?」(記者張曼琳/攝影)