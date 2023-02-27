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美西和統會新春座談：應促改善美中關係 壓制台獨勢力

記者李榮／佛利蒙即時報導
美西和統會舉辦新春座談，認為應加強與主流的交往、改善美國與中國之間的關係，藉以壓制台獨勢力。（和統會提供）
美西和統會舉辦新春座談，認為應加強與主流的交往、改善美國與中國之間的關係，藉以壓制台獨勢力。（和統會提供）

美西和統會舉辦新春座談會，會議總結去年的工作，也就當前海峽兩岸關係以及中美關係進行討論，並對今後工作提出建議。會議由會長張靜靜主持，來自兩岸三地的14位常務理事出席，會議發言氣氛熱烈。

會長張靜靜和理事長吳有義首先報告去年以來美西和統會參與的各項活動和所做的工作，並對在新冠肺炎疫情嚴重的情況下，和統會依然積極參與反獨促統的行動表示敬意和感謝。兩人指出，目前國際形勢錯綜複雜，而台獨勢力依然「挾洋自重」拒不承認九二共識，「和平統一任重道遠。祖國大陸越來越強大，解決台灣問題的主動權在大陸一邊！我們對國家統一充滿信心。」

副會長魏茹、曲素梅、楊玉海等人則表示，和平統一是兩岸解決的最佳選項，民進黨政府一直倚仗外來勢力「妄圖實現台獨」，最終肯定不得人心。而去年美國國會議長訪台灣，結果就是解放軍突破所謂的海峽中線。

來自台灣常務理事施玲玲認為，解決台灣問題離不開中美關係。只要中美關係改善，台獨勢力的空間就會減少，「我們要加強與美國主流社會的交流交往，以實際行動促進中美友好。」

來自香港，上世紀70年代參加保釣運動的麥廷禧則說，希望中國越來越強大，在世界上更有話語權。同樣來自香港的董經世、鍾根練、姜景文認為，香港澳門回歸祖國之後，發展很好。希望台灣政黨和有識之士儘快與大陸商討一國兩制台灣方案。

常務理事陳阿蘭也認為，兩岸和平統一前途光明。金門有人倡議「兩岸非戰和平區」，具有象徵的重要意義，也是向和平統一邁進的重要一步。如台灣各地仿效，將對台獨勢力形成壓力。此外，也期待金廈大橋儘快落實，更方便兩岸互通。

副文化部長陳怡澤、副秘書長祁夢慿、蔡雲貴等人表示，很多台灣民眾不瞭解中國大陸，大家應該要多做宣傳，加強兩岸民間交流。特別是現在的年輕一代沒有經歷過動蕩歲月；但相信大家的心情是一樣的，希望兩岸和平統一共同發展。

張靜靜總結時指出，歷時三年多的新冠疫情即將結束，和統會一定繼續努力為中美友好、為中國的和平統一作出新貢獻。

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