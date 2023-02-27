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中學者：俄烏戰爭將收尾 中國外部環境更凶險

白俄支持俄羅斯侵略烏克蘭 歐盟延長制裁一年

政治觀察家楊俊龍：烏俄戰爭可能是普亭被推翻收場

記者李榮／庫比蒂諾即時報導
政治觀察家楊俊龍認為，烏俄戰爭可能是普亭被推翻收場。（記者李榮／攝影）
政治觀察家楊俊龍認為，烏俄戰爭可能是普亭被推翻收場。（記者李榮／攝影）

俄羅斯入侵的戰爭延續至今已經超過一年，烏克蘭得到國際援助並展現頑強對抗意志，但雙方都有大量死傷與耗損，而春天預料將帶來新一波的激戰。政治觀察家楊俊龍博士分析，俄羅斯傳統上就是擴張領土的民族，但是擴張向來困難，經常以失敗告終。只是俄羅斯總統普亭這次已經難走回頭路，「談判成功機會恐怕不大，戰爭的結局就是一方贏一方輸。很可能最後普亭是以被拖翻來收場。」

楊俊龍是政治學專家、柏克萊加大（UC Berkeley）的博士，也是中興電腦的創辦人。他分析指出，從開打以來，國際情勢與戰況就不利俄羅斯，俄方不但多次陣前換將，部隊也屢傳出厭戰的情況，「在在證明了這仗很難打，而且不是換個戰術或戰略就能改變戰爭結果的。」

「為什麼獨裁國家、共產國家喜歡發動戰爭？因為可以展現威望與成就。」楊俊龍表示，普亭希望透過攻打烏克蘭、在俄烏關係上展現成就以恢復俄羅斯過往的光輝。但是，俄羅斯在軍事上不如美國及西方勢力，戰場上一舉一動更都在美國的掌控。對內來說，普亭在國內聲望也不是非常好，KGB出身的普亭爭議不斷，「辦公室比斯達林的辦公室還大，他又總喜歡與美女在一起，不是很高級、有素養的領導人」。

楊俊龍認為，雖然先前北約東擴、烏克蘭向北約靠攏，確實等於直接「打臉」俄羅斯。但是俄羅斯聰明的做法應是增加自身實力，讓烏克蘭自願與俄羅斯親近，而像是當年中國鄧小平改革內政，強大中國，「自己強大了，其他小弟國家自然會來親近。」俄羅斯不該透過軍事行動強制壓迫，畢竟戰爭時間久了，俄羅斯國內反對聲音會愈來愈多，會不斷有新的反對派出現。

烏俄戰爭要有結果，一是外交調停，另一就是撤兵。包括季辛吉（Henry Alfred Kissinger）等人都提出外交解決的方案，例如烏克蘭犧牲部分領土安撫俄羅斯。然而，楊俊龍認為，依照普亭的性格，恐怕無法接受大國俄羅斯的失敗。烏克蘭方面也恐不會接受這種條件，因為烏克蘭會堅持要求賠償，並追究戰犯。

楊俊龍進一步回顧歷史指出，俄羅斯本身有推翻領導人的傳統，例如列寧逝世後，斯大林暗殺托拉斯基，列寧趁沙皇戰敗發動革命，沙皇全家被槍斃，可不像中國清朝的溥儀當時只被軟禁。而事實上，斯大林後來最終也很可能是被人毒殺。接下來又是赫魯曉夫被推翻、戈巴契夫被國防部長等人軟禁、葉爾欽推翻共產黨上台。

楊俊龍說，俄羅斯史上政變頻傳，因此，普亭如果這次戰事處理不好，恐也難逃宿命，「撤兵跟被推翻哪一個先來，那我就不知道了。但是，我想普亭不是一個智慧型的領導者，他是個頑固的人。」

楊俊龍並提到，俄羅斯屢次對烏克蘭發出各種警告，但是都沒有作用。俄羅斯再次大規模發動攻勢，更是給予烏克蘭向北約要求武器援助的理由。只要烏克蘭武器充足、能夠抵擋俄羅斯的攻勢，拖久了俄羅斯肯定失敗。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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