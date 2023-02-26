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金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

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金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

記者葛歆睿／南灣報導
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

據南灣庫比蒂諾市一家銀行員工爆料，過去一周內有兩名客戶在離開銀行回到車裡後，被砸車窗搶包。兩起案件有多處雷同，似乎劫匪專挑獨自到銀行辦理業務的亞裔女子下手。他提醒大家，上車前一定要環顧四周，出門不露富，包包不離身。

一周二起 距蘋果總部不遠

兩起案件分別發生在周三和周五早上10時前後，地點距離蘋果總部不遠，受害者都是華裔女子。因為擔心遭到報復，爆料員工要求本報隱去他的姓名和具體是哪一家銀行。

爆料者回憶，周五他坐在辦公室工作時，同事進來告訴他，停在他的車旁邊的一輛車被搶了。他出門查看，只見打碎的車窗玻璃掉落在兩車之間。

據爆料者介紹，事主案發時到他們銀行辦理業務，出門上車後，將皮包放在乘客座位上。很快就有人從旁邊跑了過來，把乘客座那邊的玻璃打破，手伸進來就把她的皮包搶走。得手後立刻離開，跳上事先就停在事主車後方的接應車逃走，整個過程非常快。

爆料者表示，他開的是一輛有「哨兵模式」（Sentry Mode）的特斯拉，在周圍有動靜的時候，車身上的攝像頭會自動拍攝。因為就停在事主車的旁邊，警察原本希望他能提供影片作為線索，但最終發現這個模式當時處於關閉狀態。「我的設置是在外面其他地方是開著的，但在家和在工作的地方都是關閉的。因為之前覺得，辦公室是非常安全的地方」。

爆料者表示，自己在這個銀行工作了10多年，覺得治安每況愈下。類似的事件去年發生過一次，而現在居然在一周內發生兩起，「周三在同一個停車場，同樣的手法。警察前天就來過了」。他推測，劫匪是有預謀地在銀行停車場等待適合下手的目標，因為「從銀行出來身上一般會有現金，比在大街上隨機找目標，收穫機率會比較大」。

避免人身攻擊 歹徒學聰明？

周三的事主現金損失比較大，周五的這位所幸沒有什麼現金在包裡，但汽車玻璃被打破也需要花錢修理，而且人受到驚嚇。

他認為，現在劫匪「學聰明了」，首先是不直接搶銀行，因為「在外面搶是當地警方負責，進到銀行裡面就是federal crime（聯邦犯罪），由FBI調查」。另外，避免人身攻擊，等瞄準目標的包包離身，才下手，「如果包背在身上，拉扯摔倒受傷，會讓劫匪背負更大的罪名」。因此劫匪看準事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候。而在打破車窗的那一刻，事主往往因為受到驚嚇不知所措，讓劫匪更容易下手。這也是為什麼周五的事主，連劫匪是哪個族裔都沒看清，只能確定是男性。

針對這種情況，爆料者提醒大家，上下車之前一定要注意前後左右，觀察有沒有可疑的車子在附近徘徊，盡量不要帶名貴皮包出門，如果可以的話，上車後包也盡量掛在身上，直到抵達家或者安全的地方。

庫比蒂諾市某銀行停車場一周內發生兩起破窗搶包案件，事主均為獨自到銀行辦理業務的華...
庫比蒂諾市某銀行停車場一周內發生兩起破窗搶包案件，事主均為獨自到銀行辦理業務的華裔女子。（受訪者提供）

警察 蘋果 特斯拉

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