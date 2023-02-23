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工研院新創團隊「醫起付」 搶攻台灣駐美工程師家庭保險商機

記者江碩涵／矽谷即時報導
台灣的大誠保險經紀人公司業務副總白貿錡（左）、醫起付創辦人楊承益（中）、舊金山灣區台商會長張家豪（右）。（記者江碩涵／攝影）
台灣的大誠保險經紀人公司業務副總白貿錡（左）、醫起付創辦人楊承益（中）、舊金山灣區台商會長張家豪（右）。（記者江碩涵／攝影）

看準台灣來美外派就業人數激增，許多人也有海外保險理賠需求，台灣工研院衍生新創團隊「醫起付」抓準時機，今年順利與美商Agile Point、舊金山灣區台商會等簽約，搶攻美國市場。醫起付創辦人楊承益表示，醫起付不僅內有AI人工智慧、大數據的概念，同時也將實體進駐北加矽谷以及亞利桑那州，搶攻台灣工程師「保險理賠需求」服務的商機。

楊承益表示，「醫起付」透過發展AI保險理賠金試算平台，讓保險業務、醫療機構提供保戶在醫療處置時，即時試算保戶商業保險理賠金，協助保戶選擇最適合可負擔的醫療處置方案，並且提示保戶須申請準備的醫療診斷證明文件，以及相關醫療費用收據，才能獲得完整理賠。

尤其在美國如果要跟大醫院要求醫療收據，往往費時也費心。楊承益表示，醫起付去年11月進駐矽谷柏克萊加大SkyDeck新創加速器育成輔導，將核心技術導入美國市場，並與台灣知名保險經紀業合作，可同時協助旅美台灣人在美國就醫時，提供一站式的保險理賠金試算、保險理賠證明文件申請等諮詢服務，並帶動保單再銷售商機。

台灣的大誠保險經紀人公司業務副總白貿錡表示，台灣人熱中購買保單，每年請領的保險多達上千萬件，如果是海外就醫，常常需要更多資料及文件。他表示，他們目前使用並投資「醫起付」平台，發現平台的AI人工智慧省去保險經紀人許多繁雜的工作，也能讓被保險者資訊更能整合，對保險市場有相當大的幫助。

楊承益表示，看準在美國矽谷及亞利桑那州有大量的台灣駐外工程師及家庭，就醫、保險的需求將相當高，未來醫起付團隊將加入美國商業保險保單，讓平台能夠提供美國人在美國就醫時，也能享有相同的保險理賠試算服務，降低「帳單金額爆炸高」的機率，讓民眾依據自己醫療保險的預算，選擇最適合的治療方案、藥品或醫療材料，減少因為醫療破產的狀況發生。

楊承益23日與美商軟體公司Agile Point執行長Jesse Shiah以及舊金山灣區台商會長張家豪簽署合作備忘錄，增加更多未來在台灣、美國兩地的保險商機。

經濟部技術處長邱求慧（後排中）見證「醫起付」簽署合作備忘錄。（記者江碩涵／攝影）
經濟部技術處長邱求慧（後排中）見證「醫起付」簽署合作備忘錄。（記者江碩涵／攝影）

醫療保險 矽谷 AI

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