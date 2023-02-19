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被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

記者劉先進／舊金山即時報導
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

亞裔女子Michelle Young日前在舊金山的Muni公車上經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。另一乘客見義勇為試圖阻止，男子開始扔雞蛋砸人，下車還繼續對著車窗丟雞蛋襲擊。Michelle拍下襲擊視頻，放在推特上，點擊率近9萬，頗受關注。

根據NBC灣區電視台和ABC 7的報導，舊金山交通局（SFMTA）說，正在審查監控錄影，並承諾將盡一切努力調查並找到對這次襲擊負責的人。 警局也正在調查此事。

Michelle Young從紐約來舊金山旅遊。作為一個熱心的交通參與者，她對在舊金山乘坐Muni巴士感到興奮。當她在Geary和Divisadero路乘坐38路公車時，一名男子在Muni公車至少對她和另外一個女子兩次爆粗口，「愚蠢的華人（stupid Chinese b----）」。

她拍攝的視頻顯示，襲擊的男子站在車上，身穿條紋連帽衫，手捧兩盒雞蛋和一張報紙。靠近門口坐著的一位男性乘客見義勇為，大聲說，「Stop！」襲擊男子非常生氣，說不願意和乘客講話，準備下車，還威脅男乘客說，「你想讓我向你扔雞蛋嗎？」。乘客回答，「不想。」另一名女乘客試圖拉住襲擊男子的背包，並伸手阻止。

男子嘴中絮絮叨叨，忽然掏出雞蛋，大力砸向男乘客，對方手擋了一下，雞蛋砸在手臂上。下車後，男子走到十字路口，又走回來，繼續向打開的車窗投擲雞蛋，有的雞蛋砸到車窗上，啪啪作響。周圍的女性乘客，頭髮上都沾滿雞蛋和蛋殼。

亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種...
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

Michelle的兩段視頻，在推特上的點擊率近10萬。她已經向舊金山警方和交通局報告。 她表示，不幸的是，這不是她第一次成為一些仇恨亞裔言語的受害者，事後很震驚。近年來針對亞裔的暴力事件增加。有更多襲擊事件，也有更多的報告涉及攻擊。在疫情前，自己從未經歷類似的事情。「如果像雞蛋事件這樣的事情，能夠提高人們對日常鬥爭的認識，也希望這能帶來整體的改變。」

舊金山交通局在推特上的聲明說，致力於盡一切努力阻止過去幾年來不斷增加的對亞太裔社區的種族主義攻擊。僅在本周，Muni乘客、其他交通機構的工作人員和同事就成為這種可悲行為的受害者。

「我們認真對待所有報告的事件並與警局合作，分享車站和車輛的視頻，以幫助他們進行調查。對乘客和工作人員的任何騷擾或辱罵都是絕對不能接受的。正對實施這些令人髮指的襲擊的任何個人，我們將在法律的最大範圍內調查和起訴。這種行為沒有藉口。如果在Muni遇到或目睹緊急情況，請立即撥打911。」

雞蛋 舊金山 亞裔

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