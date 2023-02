被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

亞裔 女子Michelle Young日前在舊金山 的Muni公車上經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊,「愚蠢的華人」。另一乘客見義勇為試圖阻止,男子開始扔雞蛋 砸人,下車還繼續對著車窗丟雞蛋襲擊。Michelle拍下襲擊視頻,放在推特上,點擊率近9萬,頗受關注。

San Francisco @BART just now. Guy w/lots of eggs came on and starting yelling to me and the Asian girl next to me “stupid Chinese bitch”. A man on the bus stepped in & the guy started throwing eggs at him. Guy got off bus threw eggs through window. We all have egg in our hair!! pic.twitter.com/C5p6shu9hZ