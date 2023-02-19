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半月灣華人兇手 早有反社會傾向 老覺得被人迫害

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半月灣華人兇手 早有反社會傾向 老覺得被人迫害

記者李榮／灣區即時報導
趙春力在農場大開殺戒，震驚美國。（記者李榮╱攝影）
趙春力在農場大開殺戒，震驚美國。（記者李榮╱攝影）

半月灣的兩個養菇農場槍殺七同事的華人趙春力（Chunli Zhao，音譯），日前在法庭上對檢方指控的七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪都表示不認罪，向法庭提出無罪申辯。事發至今雖已近一個月，但趙春力的兇殘行徑與謀殺動機依然是社區最關注的話題。一名曾見過趙春力幾次的華人透過友人向本報指出，趙春力本身就常覺得別人在迫害他，看人的眼神顯露出兇狠模樣，或許應早些求助社會資源的幫忙。

趙春力是在今年1月23日下午，進入位於半月灣92號公路附近的加州陶土花園（California Terra Garden）蘑菇農場，槍殺四名同事，另導致一人重傷。後來又開車到附近的康柯德農場（Concord Farms）再開殺戒，射死了三人。

而事實上，趙春力的暴力傾向與行為早有紀錄。2013年時，趙春力就曾威脅當時的在餐廳工作的同事兼室友，稱要準備刀將同事的頭「分成兩半」。依據聖他克拉拉縣法庭資料指出，當年在聖荷西一間餐廳工作的趙春力，對於同事兼室友的王敬久（Jingjiu Wang，音譯）施以暴力。王敬久向法院指控，趙春力不但對他動粗，甚至發出死亡威脅，稱要將他的頭分為分成兩半，最後法院批准了保護令。

在東灣經營先鋒汽車修理廠的僑領劉磊也向本報指出，趙春力是瀋陽人，太太曾在一間足療店上班。劉磊指出，足療店老闆比較低調，但曾向他透露趙春力總覺得別人在害他，對於同事也常覺得有人在「搞鬼」、「說閒話」、「搞破壞」，經常將其他人的行為以惡意來解釋。

劉磊表示，趙春力應該是有些被害的妄想，老是懷疑別人要害他。他的太太也曾懷疑被人監視，或許兩人互相交流下，更深化了想法與信念。

劉磊說，很多華人移民在美國圈子不大，英文不好的情況下，就是與同事以及一些親近的小圈圈互動。如果沒有參與其他社區活動，像是沒有去教會，又更增添了封閉，也沒有釋放壓力的機會。等於每天都在工作賺錢，回家就是睡覺休息，可能會憋出病來。

「美國在精神健康方面，做得特別好，美國有很多社區工作者，可以幫你免費開導，甚至有治療的機會。」劉磊指出，例如教會就是美國的重要支持力量，很多人在教會裡面禱告、跳舞唱聖歌 、交朋友，可以滿足精神方面的需求，舒緩身心。而有些華人個性上原先比較偏極，做事唯一只看「錢」，沒有想過要幫助別人回饋社區，反倒覺得別人一定背後是有什麼利益動機。或許是因為成長的背景而有類似的直覺反應，但如果發現這種情況還是應該要尋求幫助，不能與世隔絕，以免到最後犯下難以彌補的錯誤。

趙春力被指疑似早有反社會傾向，老覺得被人迫害。（美聯社）
趙春力被指疑似早有反社會傾向，老覺得被人迫害。（美聯社）

華人 半月灣 加州

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