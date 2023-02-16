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林肯總統紀念日長假期到來 小編推薦舊金山五大好去處

記者李怡 / 舊金山即時報導
漁人碼頭周邊很適合與家人好友散步。（記者李怡/攝影）
漁人碼頭周邊很適合與家人好友散步。（記者李怡/攝影）

2月的第三個周一是林肯總統紀念日，美國國父華盛頓和林肯總統的生日都在2月，兩人的生日只相差十天。原本美國只紀念華盛頓的生日，但在林肯被暗殺後，又加入了另一個紀念日。一直到尼克森總統於1971年才將兩個假期合併。總統紀念日也是三天連假，正是出門玩的好時機，如果想要在舊金山走走，有很多好去處推薦給大家。

一、金門大橋（Golden Gate Bridge）與經典的藝術宮（Palace Of Fine Arts）

金門大橋本身就是個風景區，橋下有個古堡Fort Point，往東邊走沙灘和遊艇俱樂部，可以看到很多人衝浪。往南邊走可以看到Ocean Beach很美的海岸線，還可以到舊金山動物園（San Francisco Zoo）。

路過鮮紅的金門大橋。（記者李怡/攝影）
路過鮮紅的金門大橋。（記者李怡/攝影）

藝術宮是當年舊金山世博會的舊址，從金門橋到藝術宮的路上還可以逛沃爾特迪士尼家庭博物館（The Walt Disney Family Museum），迪士尼是在舊金山創作出了米老鼠。

經典美麗的雨後藝術宮。（記者李怡/攝影）
經典美麗的雨後藝術宮。（記者李怡/攝影）

二、金門公園（ Golden Gate Park）

不屬於金門橋景區部分，是類似於紐約中央公園（New York Central Park）的城市公園，裡面有迪洋美術館（de Young Museum）很不錯的藝術品博物館，科學館（California Academy of Sciences）和日本茶園（Japanese Tea Garden）。

迪洋美術館內的花藝裝置。（記者李怡/攝影）
迪洋美術館內的花藝裝置。（記者李怡/攝影）

來金門公園之前可以在官網查詢，運氣好的話可以趕上音樂會。（記者李怡/攝影）
來金門公園之前可以在官網查詢，運氣好的話可以趕上音樂會。（記者李怡/攝影）

三、漁人碼頭（ Fisherman's Wharf）

舊金山地標，漁人碼頭吃螃蟹，漁人碼頭後面有個海軍博物館，可以上潛水艇和驅逐艦參觀。 漁人碼頭是在木製的碼頭（Pier 39）上修了個商業區，節日去逛非常有氣氛。去惡魔島（Alcatraz Island）通常就是在Pier 39上船，去夏威夷（Hawaii）的公主號郵輪（Princess Cruise）也是在附近啟航。在漁人碼頭還可以坐鐺鐺車（Cable Car），感受舊金山這個城市古老傳統的運輸方式。

四、市中心金融區

舊金山是西海岸的金融中心，高樓林立。走在舊金山市中心金融區沿街可見眾多知名的科技公司，如Saleforce、谷歌、Linkin、納斯達克分部等等眾多年代感與現代感結合的建築群。沿街還有很多有情調的餐廳餐吧，走累了就小坐下來休息或是與家人朋友小酌一杯，也是很不錯的享受。

舊金山市中金融區高樓林立。
舊金山市中金融區高樓林立。

在市中心最不容錯過的地方應屬輪渡大廈（Ferry Building）很多到東灣以及北灣的海濱小鎮都是從這裡出發，且輪渡大廈每週六上午會有舊金山最大的農夫市場，全部都是綠色自然食品，值得一逛。

兩面環海的甲骨文球場。（記者李怡/攝影）
兩面環海的甲骨文球場。（記者李怡/攝影）

五、華埠地鐵白蘭站

去年底剛開通的舊金山華埠地鐵白蘭站，在建設了十年之後終於通車，將華埠社區順利與聯合廣場市中心接軌。因地鐵站的設計非常有中國的傳統特色，如剪紙工藝的裝飾，開通後引得眾多市民到場打卡。總統紀念日假日帶著家人在剪紙壁畫前拍照家庭大合影也是個不錯的選擇。

舊金山地鐵白蘭站的剪紙工藝壁畫。（記者李怡/攝影）
舊金山地鐵白蘭站的剪紙工藝壁畫。（記者李怡/攝影）

舊金山唐人街的舞獅表演。（記者李怡/攝影）
舊金山唐人街的舞獅表演。（記者李怡/攝影）
舊金山的唐人街也是節日的好去處。（記者李怡/攝影）
舊金山的唐人街也是節日的好去處。（記者李怡/攝影）

舊金山 地鐵站 華埠

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