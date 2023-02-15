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麥奇藝廊首辦展覽 廣邀南灣家庭欣賞藝術之美

記者江碩涵／南灣即時報導
麥奇藝廊與新亞洲當代藝術協會合作舉辦「The Sun Still Shining」藝展，邀請南灣家庭共襄盛舉。（麥奇藝廊提供）
麥奇藝廊與新亞洲當代藝術協會合作舉辦「The Sun Still Shining」藝展，邀請南灣家庭共襄盛舉。（麥奇藝廊提供）

麥奇藝廊與新亞洲當代藝術協會合作舉辦「The Sun Still Shining」藝展，邀來七位藝術家展出當代藝術作品，現場有免費藝術講座、學術交流活動，並能與收藏家、藝術家直接面對面聊藝術，同時也提供茶道活動，邀請南灣家庭共襄盛舉。

麥奇藝廊及麥奇小子教育中心負責人廖琇菁（Serene）表示，新亞洲當代藝術協會過去都在舊金山、東灣舉行藝展活動，這是麥奇藝廊首度與新亞洲當代藝術協會合辦藝展，也是協會的藝術家們第一次在南灣直接與大家面對面聊藝術。

她說，希望藉由活動可以彼此切磋藝術及交流，藉由藝術作品撫慰人心，尤其後疫情時代，陽光依然燦爛，大家更需要怡情養性，培養更多生活趣味，此外，不少學生從小開始學習藝術，活動中也會請藝術家、藝術老師舉行講座，討論藝術相關的升學可能性。

「The Sun Still Shining」藝展共有七位在美當代藝術家的作品，包括陳愛文、梁明明、梁禮清、黃幼明、雷振鏞、潘育川、謝植明。

廖琇菁說，藝術不僅可以讓學習更專注，也能提升小朋友、學生美感，這是麥奇藝廊首次舉行藝展，未來考慮每年都舉辦藝展，也會不定期舉行師生聯展或學生作品發表會，歡迎南灣對藝術有興趣的家庭，活動期間來看藝術作品。

時間：2月18日晚上7時30分至9時30分開展，

之後每周六上午9至12時、周日下午12至17時

地點：麥奇藝廊（1260 S.Abel Street Milpitas, CA 95035）

電話：408-644-0440

升學 疫情 舊金山

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