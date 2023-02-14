暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

暫停逼遷令過期，灣區多縣驅逐房客情況更甚疫前。(Getty Images)

導因於疫情 期間保護租戶的暫停逼遷令陸續到期，灣區 有許多縣的驅逐房客情況已超過疫情前水平。根據「灣區新聞集團」分析法院數據，自2021年秋季以來，灣區核心五縣的驅逐訴訟案已超過有一萬件。

法庭數據證實，暫停逼遷令失效地區將出現「驅逐海嘯」(eviction tsunami)，反映灣區面臨驅逐租戶可用資源的差異。只有部分人可獲得租金援助與法律代表，大部分人僅能獨自應對嚇人的驅逐過程。非營利機構「東灣可持續經濟聯盟」(East Bay Alliance for a Sustainable Economy)主任沃斯(Alex Werth)表示，康曲柯士達縣「沒有與其他地區相同水平的保護政策或租戶資源」。

驅逐申請 比疫情前還高43%

根據法庭數據，2022年下半年，在大多數緊急保護措施完全到期之後，康曲柯士達、聖他克拉拉與聖馬刁縣的驅逐申請比疫情前水平高出43%。儘管這些縣的陷入困境租房者分配到5億元的援助經費，但預料未來幾個月內驅逐案件數量將仍高。舊金山 縮小驅逐保護條例自去年7月生效以來，驅逐租戶案件數量上升至新冠疫情前的數字。

不過，阿拉米達縣則是例外，自2020年3月對驅逐嚴格限制，促使驅逐案件數量維持在歷史低位。多個房東團體已起訴終止這些保護措施，認為疫情最嚴重時間已過，大多數人已重返工作，因此無須這些保護措施。官員們表示，保護措施可能於4月30日結束。

驅逐案件 康曲柯士達縣最多

法院數據顯示，去年，康曲柯士達縣的驅逐房客案件發生率為灣區核心地區最高，每116戶家庭就有一宗驅逐案件。其次是舊金山，每171戶家庭有一宗案件；聖他克拉拉縣每195戶家庭有一宗。聖馬刁縣每210戶家庭有一宗案件；阿拉米達縣每616戶家庭僅有一宗。

5至10月期間，東灣可持續經濟聯盟人士追蹤康曲柯士達縣高等法院的56起驅逐訴訟案，發現86%房東帶著律師出庭，僅有7%房客有法律代表。舊金山城市報告發現，2019年上半年，驅逐案件中擁有律師的家庭有三分之二案件可留在原屋，只有38%家庭能在沒有法律代表情況下不被驅逐。

全加州大多數縣都為房東與房客提供調解計畫，目的通常是協助雙方就還款或搬遷日期達成一致，防止驅逐案件出現在租戶紀錄，避免傷害他們租用另一間房屋的機會。