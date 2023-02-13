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矽谷台灣華語文中心展文化 台灣霹靂布袋戲體驗吸睛

記者江碩涵／灣區即時報導
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，台灣布袋戲文化體驗活動能讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。（受訪者提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，台灣布袋戲文化體驗活動能讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。（受訪者提供）

矽谷台灣華語文學習中心矽谷中文學校結合金山灣區僑教中心台灣文化導覽團，本月10日晚上在Lynbrook High School舉行「台灣布袋戲文化體驗活動」，邀請台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬帶領該台於第59屆金馬獎入圍並得獎的素還真電影團隊廖嘉升、丁弼一行三人，主講及演示台灣布袋戲。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉珍、魏德珍、李文雄、僑務諮詢委員葉雲河、高玉麗、CUSD學區委員 Ava Chiao、 FUHSD學區委員會主席 Rosa Kim、 FUHSD學區委員會前主席 Naomi Nakano-Matsumoto均應邀出席，現場矽谷臺灣華語文學習矽谷中文學校師生及家長近三百人擠爆Lynbrook High School，熱鬧非凡。

矽谷台灣華語文學習中心矽谷中文學校寇惠風校長表示，為讓學員體驗台灣優質文化，提升學習華語文興趣，特別結合此間社團聯合邀請台灣霹靂布袋戲電視台黃文姬副總經理團隊，該學習中心及矽谷中文學校師生對能近距離看到素還真等大型布袋戲偶感到興奮，他也感謝僑務委員會對海外台灣華語文學習中心的支持，身為中心台灣文化導覽團一員，對於能推展台灣文化也感到興奮。

朱永昌表示，台灣霹靂布袋戲電視台榮獲金馬獎入圍並獲獎，深受國際肯定，台灣的布袋戲是很多民眾兒時的記憶，更是大家共同回憶，相信能藉由團隊的來訪，讓更多人認識布袋戲。

莊雅淑表示，台灣霹靂布袋戲電視台是「台灣Number one」，而矽谷台灣華語文學習中心自設置以來連續兩年被評定全球「最優」，矽谷中文學校更是庫比蒂諾地區知名僑校辦學品質排名第一，三個第一聯合舉辦「台灣布袋戲文化體驗活動」必定能讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。

CUSD學區委員 Ava Chiao、 FUHSD學區委員會主席 Rosa Kim、 FUHSD學區委員會前主席 Naomi Nakano-Matsumoto也分別致詞感謝邀請，並對臺灣布袋戲感到新奇與有趣。

在文化體驗活動中，黃文姬介紹霹靂電視台歷經五代傳承，把布袋戲這種傳統戲曲創新改變之後，變成一種媒體形式，透過電視、電影、網路行銷到全世界，讓很多人認識臺灣布袋戲，也做了很多跨國合作。

黃文姬說，霹靂布袋戲是以一種全新、動漫、甚至另類的方式呈現藝術「偶戲結合實景、三維特效，影像效果很不一樣」。她也分享布袋戲的拍攝方式及製作過程幕後花絮。

廖嘉升及丁弼兩位操偶師則操作知名布袋戲明星「素還真」及「神女」，現場惟妙惟俏的大型布袋戲偶，立刻吸引現場主流社區師生的關注，搭配金山灣區僑教中心臺灣文化導覽團隊搭起之布袋戲臺及傳統布袋戲偶展示，許多與會主流師生及家長也紛紛舉起手機拍照留念。

中心台灣文化導覽團於現場分送白色布袋戲偶讓主流師生及家長彩繪自己的戲偶，矽谷台灣華語文學習中心矽谷中文學校主流師生在霹靂布袋戲操偶師指導下，練習操作布袋戲偶，大家覺得新奇又有趣，海外青年文化志工大使(FASCA)也在現場演示舞獅，現場歡笑聲連連，成功進行一場台灣文化外交。

台灣華語文學習中心學生開心把玩布袋戲。（受訪者提供）
台灣華語文學習中心學生開心把玩布袋戲。（受訪者提供）
活動現場，師生皆聚精會神欣賞布袋戲電影片段演出。（受訪者提供）
活動現場，師生皆聚精會神欣賞布袋戲電影片段演出。（受訪者提供）
台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬（左1）、操偶師廖嘉升及丁弼介紹臺灣布袋戲文化...
台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬（左1）、操偶師廖嘉升及丁弼介紹臺灣布袋戲文化（受訪者提供）
駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左4）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右9）及與會貴賓...
駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左4）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右9）及與會貴賓、台灣華語文學習中心學生與霹靂布袋戲合影。（受訪者提供）
駐舊金山辦事處副處長朱永昌期藉由團隊來訪，讓更多人認識布袋戲。（受訪者提供）
駐舊金山辦事處副處長朱永昌期藉由團隊來訪，讓更多人認識布袋戲。（受訪者提供）

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