科技業今年已裁近9.5萬人 數據預估今年恐裁員逾90萬

自今年年初以來，297家科技公司裁員近9萬5000人。（記者葛歆睿／攝影）

根據自2020年3月以來一直在跟蹤科技行業裁員 情況的網站Layoffs.fyi彙編的數據，自今年年初以來，297家科技公司裁員近9萬5000人。如果這種速度持續下去，2023年科技行業可能會裁員超過90萬人。據該網站稱，這幾乎是2022年的6倍。

Q女士告訴記者，她在2021年初就業市場剛剛回暖的時候，從之前公司的跳槽到谷歌 （Google）。「當時候有小一點的公司給出更好的offer（職位）和package(待遇)，但我最後還是選擇了谷歌，因為覺得大廠穩定。」但在這場裁員潮中，谷歌也沒能挺住。

谷歌1月20日宣布全球裁員6%，約1萬2000人，其中不乏資深員工。在谷歌工作了20年的工程師賈許林（Jeremy Joslinj）當日發推文表示：「自2003年起在谷歌工作，難以相信我毫無預警收到解僱的郵件，被打臉了。真希望能和同事面對面道別」。

Q女士雖然在這一輪裁員中倖免，但她也不知道會不會有下一輪，而自己又會不會是其中之一。她說，據她所知，包括谷歌在內的許多大科技公司裁員前，各組主管都不知情，裁員名單是由更上級管理層決定，因此「並不一定合理」。她補充：「還有一些人被裁是因為公司不再繼續某些業務了，谷歌西雅圖辦公室那邊有一整個組所有人都被裁了。」

對於還沒有拿到綠卡的Q女士來說，一旦被裁員不僅僅是沒有收入的問題，還關係到留美身分。「我現在還是H1B 工作簽證，公司已經幫我申請綠卡了，在等排期了，大概要五年的樣子。」

Q女士表示，她現在的情況是，如果失業必須在60天內（國土安全部規定的H1B簽證失業失業寬限期）找到新的工作，而且新雇主要有能力和意願接收她的H1B，並重新開始綠卡流程。不過好在排期不受影響，不需要根據新的申請重新開始計算。但如果她沒能在60天內找到工作，就需離開美國或轉換成其他簽證，如留學F1或商務旅遊B1，直到找到工作重新激活H1B。

由於對未來的不確定和強烈的危機感，Q女士在工作的同時也兼職讀研究所課程，平時也會花時間去社交、拓展人脈。她表示，雖然害怕遭到谷歌裁員，但並不擔心找不到工作。「我有朋友被之前被推特裁員，已經找到工作了，所以我相信就業市場對程序員的需求還是有的」。

Q女士朋友的情況可能並不罕見，因為儘管科技行業裁員的人數在增加，但失業率也在下降。根據信息技術公司CompTIA對勞工統計局數據的分析，1月份科技行業失業率從12月份的1.8%降至1.5%。

CompTIA首席研究官赫伯特（Tim Herbert）認為，這表明許多被裁的科技業員工很快又重新找到了工作。他指出說，招聘很可能來自仍然面臨工人短缺的中小型公司，以前他們無法用薪水和津貼上與矽谷大科技公司競爭吸引新人才。而相對於整個行業，大公司員工在科技行業勞動力中所佔的份額相對較小，中小型公司才是主體。 目前他們的經營情況還不錯，但未來仍是一個大大的問號。