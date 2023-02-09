加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

竊賊此前進入南灣一家蘋果店偷竊，被人拍下視頻。（視頻截圖）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）與州公路巡警等機構一起宣布，逮捕和指控8人參與有組織零售盜竊，目標主要是蘋果商店，迄今共造成約100萬損失。犯罪嫌疑人面臨州司法部 提出的多項重罪指控，包括有組織的零售盜竊，盜竊金額超過50萬元等。

從2022年8月至2023年1月之間，這8人實施有組織的犯罪計畫，進入蘋果商店，扣留員工和顧客，同時偷竊零售物品，每個地點擄走價值數千元的手機和平板電腦。類似盜竊，不少人也形容為「快閃盜竊」。

被指控的罪行遍布加州 ，包括宇洛縣（Yolo）、阿拉米達，康曲柯士達、馬林、舊金山、聖地牙哥、聖他克拉拉等。犯罪嫌疑人面臨州司法部提出的多項重罪指控，包括密謀實施零售盜竊，有組織的零售盜竊，重大盜竊，盜竊金額超過50萬元，以及加重指控的利用職務便利犯罪。

加州多個機構合作開展調查上述盜竊案。包括公路巡警的有組織零售盜竊犯罪工作隊（ORCTF）、屋崙蘭警察局、河濱（Riverside）縣警、聯邦調查局（FBI）舊金山辦事處等。

加州和全國各州都出現了有組織零售犯罪的模式。根據2020年的一項全國性調查，美國零售商 每10億元的銷售額中，約有70萬被有組織零售犯罪所侵佔。邦塔已將這一問題作為重中之重，並要求公眾在oag.ca.gov/retail-theft網站上提交投訴和線索。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）與州公路巡警等機構一起宣布，逮捕和指控8人參與有組織零售盜竊，目標主要是蘋果商店，迄今共造成約100萬損失。 （記者劉先進 ／攝影）

邦塔和全州的執法夥伴積極合作，以結束有組織零售犯罪。2021年，他召集零售商和執法部門共同應對有組織零售盜竊的挑戰，並制定正面打擊的策略。 同年，邦塔宣布對灣區參與有組織零售盜竊的團夥進行判決。2022年3月，邦塔宣布，對一個全州有組織零售盜竊團夥和國際運輸行動的成員提出重罪指控。並在4月說，兩名成員認罪，承認針對JCPenney和Sam's club商店的有組織零售盜竊。

邦塔表示，有組織的零售盜竊，讓企業、零售商和消費者蒙受損失，並使公眾處於危險之中。「厚顏無恥的犯罪活動，比如今天搗毀的有組織零售盜竊行動，在加州是不能容忍的。我要感謝加州公路巡警等執法夥伴，感謝他們在逮捕這些嫌疑人方面所做的工作，以及我們為結束有組織零售盜竊所做的持續合作努力。通過指控，我們將追究這些被告的責任。」

州公路巡警金門分部負責人博尚（Ezery Beauchamp）說，公路巡警與地方、州和聯邦機構以及私營行業竭誠合作，才追回數百萬被盜產品，逮捕嫌疑人。