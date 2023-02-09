金山灣區媽媽教室 2月17日推「醫健講座」

陳芳杏（Anita Chen Marshall, DAOM, Pharm.D., L.Ac.）是加州和夏威夷州執照中醫師，也是加州執照藥劑師。（受訪者提供）

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗指出，人們步入中老年時期，總需面對身體狀況陸續出現力不從心問題，如何積極保養身體與老化賽跑，已成了大家關心的話題，媽媽教室安排「醫健講座」，邀來執照藥劑師暨執照中醫師陳芳杏替大家分享「如何判斷自己的體質、 辨別合適養生的方法」。

陳芳杏（Anita Chen Marshall, DAOM, Pharm.D., L.Ac.）是加州 和夏威夷州執照中醫師，也是加州執照藥劑師，在Alameda擁有私人中醫診所，她的實踐領域包括疼痛管理、女性健康（不孕症、經前綜合症、更年期症狀等）、針炙美容、過敏、關節炎、焦慮、抑鬱和減輕壓力，以及消化和呼吸系統疾病、戒煙、減肥、化療放療的支持療法。

她以45年的中西醫臨床經驗，為病人提供最佳的整體護理治療，除提供針炙及中藥治療，也經常為病人檢查中西藥相互作用，飲食和營養補充劑，也為病人提供資訊如何減輕壓力和改變生活方式。過去15年來她一直在美國各地的中醫學 校教授中西藥相互作用的課程。她的理想目標是以推廣中醫來接洽中西醫學之間的差距，以獲得最佳治療效果。

媽媽教室這堂課的課程內容大綱為：

1. 如何判斷自己的體質？

2. 簡易中醫舌診：舌形、舌苔、顏色

3. 如何依照不同體質來決定最好的養生辨法？

＊熱性體質

＊寒性體質

＊過盛體質

＊虛性體質

4. 如何增加身體免疫力，避免感冒生病？

5. 如何減輕心情壓力及煩惱？

6. 最佳飬生之法：

＊如何注意飲食？

＊如何有足夠休息及睡眠？

＊如何做適當運動 （太極/氣功）？

時間：2月17日（周五）上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas CA 95035）

詢問電話：408-252-7070