庫市市長就職兩個月 改革之路仍艱難

僑務委員李文雄除了肯定魏虹的能力外，也強調她幾乎把自己全部生活及精力投入庫市市政，令他相當佩服。(記者/熊移山攝影)

以科技巨頭蘋果公司總部而聞名的南灣庫比蒂諾市（Cupertino），去年底選舉迎來了改革派在議會取得多數三席的改變。雖然經過了近兩個月的磨合，但是保守派與改革派在住房問題上的爭議似乎並沒有緩和的跡象。市長魏虹（Hung Wei）將在02/15發表市政咨文(City Address)。新議會能否扭轉長期以來的市政規劃，是各方觀察的重點。

上任兩個月的市長魏虹表示，溝通是需要時間慢慢搓合，雖然她屬於擁有投票 多數的改革派，最近的幾次會議項目投票結果也很明顯都以3比2告終，但她還是希望能與保守派兩位議員溝通，能取得對庫市未來更好規劃的共識。魏虹強調目前當務之急是趕緊提交八年住房計畫 (hoursing element)，因為多年來庫市在建設"新房"這個部分已經遠遠落後於州政府的規劃，也因如此目前庫市已經面臨一個民間團體對市政府提出法律訴訟 。至於15日的市政咨文除了規劃出庫市未來的願景，也將提出如何因應建設新房後帶來的基礎建設不足、交通、治安甚至財政方面的問題。

日前魏虹出席了一場家庭聚會，庫市前任市長魯文索（Richard Lowenthal）對魏虹工作態度及溝通能力表達了肯定，相信在她的領導下能將多年來幾乎停滯建設的庫市重新啟動。聚會中僑務委員李文雄及夫人Judy也表達了僑界支持之意，李文雄表示長期在庫市服務的魏虹，在選上市議員前就擔任過三屆的學區 委員並且獲獎無數，她對庫市的了解和熱情無庸置疑。特別庫市是眾多科技公司的所在地，要如何找到一種方法來確保科技公司的利益與城市居民的利益保持一致，並確保城市的政策和決策有利於整個社區，這是一個相當艱鉅任務。

一位不願具名居住在庫市已經20年的居民表示，他是少數會參與市政會議的華人 。保守派和改革派之爭真正浮上檯面就是去年的8搶3議員選舉，他認為雙方的政治立場並沒有對、錯，但去年選舉結果確實代表著多數民眾是支持擴大建設庫市。而新市長就任後的市政會議可以看出保守派利用議事規則，消極的抵制議題的討論，導致兩次的市政會議還是持續空轉。他希望魏虹市長能拿出魄力進行改革，才不會辜負選民的期望。