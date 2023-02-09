情人節送啥好？小編帶你看熱門禮品

蘋果Air pods 藍牙耳機。（記者張曼琳/攝影）

情人節購物熱門商品精選

情侶互表愛意的情人節就要到來啦，今年的情人節2月14日是周二工作日，情人們在忙於工作的同時，不要忘記花時間陪伴彼此並送上愛的禮物。就讓北加灣區 的小編來匯集整理，有沒有特別的好禮適合送給對方呢？

送給你的他：

1.Godiva 情人節巧克力禮盒 稅前$45

有誰能拒絕好吃的巧克力呢？俗話說：「抓住男人的心，首先要捕獲他的胃」女生可以送上比利 時皇室御用Godiva心型巧克力禮盒。原價60元，現在Godiva官網折扣，只要45元，一共14塊裝，情人節下班回家後，可以在睡前小酌一杯紅酒，配上一塊巧克力，十分有情調

2.運動藍牙耳機

很多男士尤為熱愛數碼產品和體育運動，如果你的他也一樣，何嘗不送上任意品牌的運動藍牙耳機 ，然他無論在聽音樂，接電話和運動時，都能夠想起你送給他的禮物。

送給你的她：

1.樂高Lego 永生花系列 稅前$59.99

鮮花總有一天會凋謝，但樂高永生花不會，外加可以二人親自動手製作，根據自己的喜好擺放，比起買鮮花更加有特色，還可以製造回憶。

2.訂製手機 配件

現在手機配件花樣百出，很多的手機配件「大廠」也紛紛推出訂製服務。顧客可以挑選自己和另一半的照片用在手機殼、手機支架等。在北美較為方便的訂製手機配件的網站有 Popsockets 以及Casetify，如果感覺上述兩個網站服務價格不菲，也可以選擇淘寶轉運。