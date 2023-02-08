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自殘、強姦、族裔主義…史丹福大學醜聞纏身

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自殘、強姦、族裔主義…史丹福大學醜聞纏身

編譯組／灣區8日電
史丹福大學近來悲劇醜聞纏身，文化與政策受質疑。(圖取自史丹福大學官方臉書)
史丹福大學近來悲劇醜聞纏身，文化與政策受質疑。(圖取自史丹福大學官方臉書)

史丹福大學享有「西部長春藤」(Ivy of the West)聲譽，然而，這所名校被災難、自殘和厄運所籠罩，相關事件自去年全年陸續發生。包括有護士、明星運動員與法學院學生自殺；師生指責校方袒護強姦犯、並為族裔主義發聲，連校長都因被質疑學術論文可能包含偽造數據指控而遭調查。

一連串悲劇事件與醜聞，引發公共對史丹福心理健康承諾的疑慮。不過，儘管這些公開事件可能會損害一所規模較小的大學名聲，但對史大可能不太會發生。由於有名校光環，僅4%大學申請率取率，以及擁有290億元的捐款基金、是全美排名第四富有的大學。

事實上，史大領導階層將2022年是為取得巨大成就的一年，包括有教授榮獲諾貝爾獎、成立70年以來首間新學院「杜爾可持續發展學院」(Doerr School of Sustainability)，並且加強公民教育要求。發言人莫斯托斐(Dee Mostofi)表示，與任何大學與多元化機構相同，發展過程會遭遇挑戰，但學校教職員仍專注在研究與教育的使命。

然而，總體而言，相關事件顯示這所全世界最重要大學之一的學校，存在多層次問題。危機溝通顧問卡曼(Larry Kamer)指出，有效危機管理關鍵，就是解決問題。史大有能力自我修復，問題是，他們將會這樣做嗎？

22歲的史丹福女足球隊隊長梅耶(Katie Meyer)去年2月28日被發現在校園一處住所喪生，讓所有人震驚。她是至今一年多以來，第四次學生自殺身亡。她的父母對校方提出告訴，指責其犯下致命錯誤。

針對此案，史大並未回應評論。然而，梅耶的死，發生在史大對在高壓力校園裡的心理健康處理不當之背景之下，有學生與畢業校友批評，史丹福的心理健康服務不佳，有關藥物濫用問題與對尋求外部協助的學生無益。

數據顯示，史大一年有數十起強姦案通報到校警。2021年有30起、2020年遠程教學期間則有15起，2019年有36起。儘管自2015年以來收到超過1000起報案，其中犯案者大多數是學生，大學部學生領袖譴責校方僅開除一名性暴力學生。

此外，其他醜聞還包括，去年11月在史大舉辦會議，因小組成員發表族裔主義與同性戀歧視言論而遭調查。被任命為杜爾可持續發展學院的首任院長馬朱德爾(Arun Majumdar)透露願意接受石油與天然氣公司捐款，遭到超過800人簽署反對此政策的請願書。

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