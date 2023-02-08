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丹維爾市議會表揚灣谷中文學校

記者李榮／灣區即時報導
灣谷中文學校舉辦新春聯歡。（李娜亞提供）
灣谷中文學校舉辦新春聯歡。（李娜亞提供）

灣谷中文學校舉辦兔年新春聯歡，這次因為下雨臨時租借學區室內場地，大禮堂內近500人同聲慶賀新年，人氣沸騰。而丹維爾市議會也於事後表揚灣谷中文學校，讚該校在社區推動文化傳承與交流。

校長李娜亞形容，今年的灣谷新年慶祝活動，可以說是「步步驚心」。她表示，活動舉辦前一天，灣區雨勢步步逼進，原訂在戶外舉辦新春活動的校方緊急應變，因此聯絡學區，商借另一所中學大禮堂。不斷透過電郵、電話，終於在下午學區下班之前，獲得地主學校同意，出借室內大禮堂。隨後全校立刻緊急動員，由各班老師通知家長更改地點的最新消息，校方也即刻更新學校官網，臉書，同步宣布聯歡的新地點。

李娜亞說，活動當天，共有數十名義工家長，行政人員，和高中助教集體大動員，一大清早趕到地主學校佈置舞台。全校上下一心通力合作，將室內大禮堂佈置得喜氣洋洋。加上專業燈光，音效，讓歷時將近三個小時的新春節目毫無冷場，掌聲不斷。

灣谷今年由林立恩、廖心瑀、丁恩琪三名學生擔任主持人，三人以中英文串場，表現出色、落落大方。今年正式成軍的「灣谷學生助教舞獅隊」，為活動熱鬧開場。全校14個班級的老師，各個使出渾身解數，為學生安排精彩節目，有阿美族創作歌謠舞蹈、古箏彈奏、詩詞吟誦、中文笑話一籮筐、流行舞蹈、兔年應景唱跳歌舞等。過程中還安排中外貴賓發送紅包給全校學生，現場充滿新年氣氛。

另外，校方今年也邀請專業表演團體，包括「曉佩中國舞蹈」和少林「禪龍功夫學院」演出。節目壓軸則是由禪龍功夫學校領隊龍師父，帶領灣谷中文學校的功夫小子，師徒同台獻藝，觀眾驚叫連連，喝采聲絡繹。

李娜亞表示，十分重視文化傳承的灣谷中文學校今年邁入第21年。前校長宋國恩在地方深耕多年，今年交棒給新校長李娜亞，繼續維持灣谷傳統，在地方紮根中華文化。包括丹維爾、聖拉蒙市議員和學區委員多位主流地方政要，以及金山灣區僑教中心副主任陳怡珍、北加州中文學校聯合會會長王婉君、北加州中國大專校友會聯合會會長林秀春等人也親臨會場致意。丹維爾市議會更在活動結束後，邀請校長李娜亞、董事長張東明、副董事長張麗文親赴市議會，接受賀狀，表揚校方推廣文化活動不遺餘力，拉近中外友誼，肯定灣谷中文學校對地方的貢獻。

丹維爾市議會表揚灣谷中文學校。（李娜亞提供）
丹維爾市議會表揚灣谷中文學校。（李娜亞提供）

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