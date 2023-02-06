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PG&E在高價電費的基礎上 將再提高能源費

記者李怡 / 舊金山即時報導
增加能源費的政策一出，讓華裔居民覺得舊金山生活成本過高。（記者李怡/攝影）
增加能源費的政策一出，讓華裔居民覺得舊金山生活成本過高。（記者李怡/攝影）

6日， PG&E 公用事業公司表示，與 2022 年 1 月的公用費率相比，計劃再將所有能源費用增加 16.3%，以應對通貨膨脹和約 130 億元的設施維護投資

負責監督 PG&E的加州公用事業委員會，計劃在 2023 年秋季就增加能源費用的計劃，最終做出決定。此消息一出，讓華裔社區居民震驚，並表示目前的電費堪稱是天價，再收能源費用會讓大家的生活負擔更重，簡直不可理解。

PG&E 在一份聲明中寫道，我們知道，任何提高客戶費率和賬單的提議都可能會面臨很大的挑戰。我們會繼續為客戶提供各種費率計劃選項、節能計劃和工具，以及為符合條件的客戶提供財務援助計劃。 PG&E 計劃將增加的能源收費，用於清潔能源的投資，以及改進電力和天然氣系統。其中多項新投資計劃將用於野火安全，例如擴大植被管理和將1萬 英里的電線埋在地下。

從2023年4月起會有第三方信貸公司，提供國家氣候信貸，可為所有從 PG&E 購買天然氣和電力的客戶，在賬單上提供大約 90 元的信貸。 PG&E表示，會將居民的收費賬單穩定在或低於通貨膨脹成本。

投資 天然氣 通貨膨脹

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