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元宵節北加灣區去哪兒慶祝？在地記者推薦4大活動

記者劉先進／灣區即時報導
舊金山農曆新年巡遊，是灣區最大的新年慶祝活動。（取自巡遊官網）
舊金山農曆新年巡遊，是灣區最大的新年慶祝活動。（取自巡遊官網）

元宵節，正是賞燈吃湯圓之時。大家會去哪裡玩？在地記者推薦四大活動。

一、舊金山花車巡遊

舊金山農曆新年巡遊，是亞洲之外最大的新春巡遊，也是美國最大的夜間遊行之一。 遊行的起點是第二街和市場街，繞過聯合廣場，在Kearny Street & Columbus Ave結束。遊行路線的距離約為1.3哩。市民可免費觀看。

巡遊隊伍包括舞獅舞龍、功夫表演，社區團體、來自全國及本地的商業等。今年是兔年，一些花車佈置了可愛的兔子，除了不同姿態的小動物，還有應節的財神、紅包，也有代表美國的自由女神。

時間：2月4日下午5時15分，地點如圖

屋崙元宵夜市將在5日舉行。（主辦方供圖）
屋崙元宵夜市將在5日舉行。（主辦方供圖）

二、元宵節夜市

嘴饞了，可以去屋崙元宵夜市，看看有什麼美食，還能購買工藝品，欣賞表演。

舊金山農曆新年巡遊，是灣區最大的新年慶祝活動。（取自巡遊官網）
舊金山農曆新年巡遊，是灣區最大的新年慶祝活動。（取自巡遊官網）

時間2月5日下午3至8時，地點，屋崙富興中心，9街388號。現場還有派發好萊塢華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）硬幣活動。

圖為巡遊路線。（取自官網）
圖為巡遊路線。（取自官網）

三、在家吃元宵

桂花香餡裹胡桃，江米如珠井水淘。元宵節吃湯圓，紅紅火火又一年。大華99超市這款醇香黑芝麻大湯圓，有小時候的味道，入口即化，糯米的糍軟，芝麻的醇厚香味，撲鼻而來，趕緊買起來。

大華99超市這款醇香黑芝麻大湯圓，有小時候的味道，入口即化，糯米的糍軟，芝麻的醇...
大華99超市這款醇香黑芝麻大湯圓，有小時候的味道，入口即化，糯米的糍軟，芝麻的醇厚香味，撲鼻而來，趕緊買起來。 （記者劉先進 ／攝影）

四、賞花燈

千門開鎖萬燈明，正月中旬動地京。見說馬家滴粉好，試燈風裡賣元宵。小孩提著燈，大人拍不停。快來試試這一款花燈。很多地方都有發花燈喔，也有舉行做花燈的活動，像是金山灣區僑教中心，2月5日下午1時30分至4時就有「兔年燈籠創意設計僑宇宙票選活動」可參加。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）推薦，2月5日下午1時30分至4時有「兔年燈籠創...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）推薦，2月5日下午1時30分至4時有「兔年燈籠創意設計僑宇宙票選活動」。（記者江碩涵／攝影） （記者江碩涵／攝影）

元宵節不少小朋友也喜歡做花燈，滿多地方都有免費發放花燈的活動可以參加。（記者江碩...
元宵節不少小朋友也喜歡做花燈，滿多地方都有免費發放花燈的活動可以參加。（記者江碩涵／攝影） （記者江碩涵／攝影）

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