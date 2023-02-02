男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 在場僑領嚇傻

「Inn at Saratoga 」遭人開槍，當時很多人在內用餐住宿。（記者葛歆睿／攝影）

治安一項良好平靜的北加 富裕小城薩拉度加2日發生一宗槍擊 案。一名嫌犯竟因住宿不滿的細故，就朝薩拉度加當地知名的「Inn at Saratoga 」酒店開槍發洩不滿。所幸沒有擊中任何人，而酒店也隨即疏散客人。剛好在酒店餐廳吃早餐的幾位僑領被服務生告知發生槍擊案也是驚呆，「現在到處都不安全了嗎？」

聖他克拉拉縣警局是在2日上午接到報案，稱一名男子在位於4街與Big Basin Way的「Inn at Saratoga 」的停車場掏出手槍，並開槍擊發子彈。警方趕到附近後，在Saratoga Avenue與Dagmar Drive發現嫌犯正駕駛一台黑色Mustang，隨即將該車輛攔停。警方順利將該名嫌犯逮捕，並在他的車上找到一把上堂的手槍。

警方調查後發現，嫌犯是外州居民，到薩拉度加這間酒店留宿。然而，他因為對酒店住宿的不滿要求退款，但遭拒絕，因此憤而開槍。所幸並沒有擊中任何人，而嫌犯在被捕後則被關押至監獄 。

當時在現場的僑領周典樂與林身影指出，兩人約在上午9時至該酒店的餐廳吃早餐，沒想到才開始吃沒多久，酒店員工就慌忙過來告知外面有人放槍，已經報警。為了清場並維持住客及食客的安全，希望他們將剩餘的食物打包，餐點則由酒店餐廳免費招待，不用付費。

兩人指出，可能因為離開槍的停車場有一定的距離，其實並沒有聽到槍擊的聲音，但得知在大白天的薩拉度加竟然發生這類槍擊，實在不可置信，「真的嚇死了，還好沒有傷到人！」。後來準備離開時，已經看到員警將停車場圍起封鎖線，氣氛警張。