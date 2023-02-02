5歲兒突被山獅撲倒撕咬 金山灣區媽衝上前英勇救兒

「獅」口餘生 灣區母親勇救五歲兒。（取自GoFundMe）

加州 野生動物官員2月1日仍在尋找一頭山獅，周二（1月31日）晚上這頭山獅在聖馬刁縣襲擊了一名小男孩並導致其住院。

野生動物官員說，周二下午6時50分左右，這名叫傑克（Jack）的五歲男孩與他的母親和祖父一起在當地一條叫Tunitas Creek的路上行走，當時這名男孩走在家人的前面，突然受山獅襲擊，被撲倒在地。野生動物官員說，這只動物一直都在咬他，攻擊性質非常之凶惡。

加州漁獵廳（Department of Fish and Wildlife）的福伊（Patrick Foy）說，當男孩的母親衝向山獅時，這只動物放掉了男孩。

福伊說，這位母親抱起她的兒子，把他帶到安全地帶，然後撥打了911。孩子被送往紅木城（Redwood City）的一家醫院，後來轉到史丹福大學 的創傷中心，治療大量穿刺傷。福伊在提到這位母親時說：「所有跡象表明，她救了她兒子的命」。

官員們說，這名男孩已經出院，預計截至周三上午，他的傷勢將得到恢復。有人為這個家庭設立了一個GoFundMe ，據說這個家庭在附近經營一個名為Potrero Nuevo的農場。

根據GoFundMe，這次襲擊使傑克臉上有許多撕裂傷，一只眼睛附近有骨折。雖然他渾身都是傷口、瘀傷和抓痕，但他的精神依然完好無損，仍然勇敢且喜歡冒險。

野生動物官員於周二晚間趕到現場，尋找該動物，但直到天黑都未能找到它。官員們正在與鄰居們聯系，希望能在他們的房產上繼續尋找。襲擊事件發生在1號公路以東、半月灣以南的一個偏遠地區的私人物業上。一旦抓到，官員們可以通過收集的DNA來確定該山獅，並不會再放它回野外。

上一次已知的灣區山獅襲擊事件是在2020年2月，當時一只山獅襲擊了一個六歲的女孩。山獅襲擊事件在加州極為罕見，自1986年以來只有22起襲擊報告。官員們說，被美洲獅攻擊的概率遠遠低於被家犬攻擊的概率。

野生動物專家說，當你在外面的大自然中時，要保持警惕；攜帶一個哨子通常是有幫助的，且盡可能和家庭團體在一起。福伊說：「如果受到攻擊，就進行反擊，這可能是大家必須意識到的最重要的一點。這不是需要你裝死的情形，你必須為你的生存搏鬥」。