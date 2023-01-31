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郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

記者李榮／灣區即時報導
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

灣區的郵包盜竊早已是見怪不怪的現象，但有聖荷西華人兩個月之內就被偷了三次，大到液晶電視，小至智能鎖頭，都是剛送來就不翼而飛。最後她只得上網填被竊的報告，向商家提出證明，由商家吸收損失再寄一次。

住在聖荷西的陳小姐指出，光是過去不到兩個月的時間，郵包就已經被竊三次。一次是約60元的智能門鎖，另外一次是約100元的運動鞋，前面兩次被偷就已經相當沮喪，沒想1月27日時，她與室友一起買的新電視機又被偷了，「送貨的人就把電視機放在門口，但沒想到沒多久就不見了。」

她表示，住處是租的，而房東並沒有安裝監控攝影機，因此不曉得被偷時候的畫面。對門鄰居是有監視器，不過幾次與對方聯繫都未果，所以也沒法要到畫面。所幸與商家聯繫後，網路商家Amazon看了報警證明後，就直接重新寄一份。但電視機是從沃爾瑪買的，沃爾瑪的規定不同，他們提出了送貨到門口的照片，堅持已經送達不會另外負責。

「我們在門上貼了警告，但小偷又來。這次門口還留有個工具，可能是小賊丟的。」陳小姐說，被偷後她與室友就在門口貼上告示，希望能嚇阻竊賊不要再下手，可惜似乎沒起到任何作用，還是遭竊。目前似乎也沒有別的方法，只能多留意快遞的時間，「以後貨一送到就趕快把快遞拿回家吧。同時我也希望呼籲大家能儘量裝監控，應該可以降低被竊的機會。」

另一位住在南灣的Sandy Liu也說，她住在社區最靠馬路的一戶，即使明顯有裝監控設備，但同樣也是在過去幾個月間就被偷了三次，「一次是上班穿的衣服，第二次是一個小暖爐，還有一次是牙膏跟漱口水！」

她表示，被偷的物品價值都不高，自己是自認倒霉，但實在也感覺治安實在太過鬆散。特別是她住的社區算是「好區」，平時理論上也沒有太多閒雜人等在附近遊蕩，但還是頻繁發生這類偷雞摸狗的情況。

「這好像已經是普遍現象了，防不勝防。」她指出，郵包盜竊的情況實在太為常見，報警也多半只是要受害人上網填資料，實際上很難遏止歪風。而裝監視器雖是可能有一些嚇唬的效果，但如果小偷還是要動手，也只能看出到底是怎麼被偷的，改變不了被偷的事實。她說，未來如果再多次被偷，會考慮寄送到像是Amazon Locker的郵箱再前往取貨，「只是這樣好像本末倒置，還要跑一趟去取貨的話，又幹嘛網上購物呢？」

網路購物雖方便，但郵包盜竊問題很令人頭痛。（記者李榮／攝影）
網路購物雖方便，但郵包盜竊問題很令人頭痛。（記者李榮／攝影）
連續被偷後，陳小姐貼上告示，但效果不彰。（陳小姐提供）
連續被偷後，陳小姐貼上告示，但效果不彰。（陳小姐提供）

沃爾瑪 聖荷西 Amazon

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