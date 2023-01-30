FTX創辦人班克曼-佛瑞德擔保房屋 竟向史丹福大學租的

用來作為班克曼-佛瑞德保釋金擔保的這棟巴洛阿圖房屋，其實只是其父母向史丹福大學租用的。（美聯社）

去年聖誕節 前，遭聯邦控告詐欺和洗錢的FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Samuel Bankman-Fried）以2億5000萬元的巨額保釋金獲釋，保釋金是由其父母位於灣區巴洛阿圖的房屋作為擔保。

由於班克曼-佛瑞德的保釋金是當年「龐氏騙局」（Ponzi scheme）嫌犯馬多夫（Bernie Madoff）保釋金的25倍，引起各方高度關注。檢方稱這是美國「有史以來最大金額的審前保釋金」。

但沒有引起注意的是，班克曼-佛瑞德的父母，史丹福大學 法學院教授班克曼（Joseph Bankman）和佛瑞德（Barbara Fried），並非這棟房屋真正的屋主，真正的屋主是擁有房屋土地的史丹福大學，班克曼和佛瑞德等於只是租住這棟教職員宿舍的房客，儘管他們告訴法庭，這棟擁有五間臥室、面積3000平方呎的房屋價值355萬元。

萬一班克曼-佛瑞德違反保釋規定，被迫要賣掉房子，或由政府接收房子，潛在買家只能是其他符合條件的史丹福大學教職員，而且交易都必須透過史丹福大學進行。

然而，儘管使用史丹福大學教職員宿舍作為保釋金很不尋常，而且保釋金金額大大超過擔保資產的價值，但專家表示，這項安排是完全合法的。

哥倫比亞大學法學院教授里奇曼（Daniel Richman）說，班克曼-佛瑞德的2億5000萬元保釋金金額基本上只是一個任意數字。他說：「檢方實際的目的是讓他的父母也必須承擔責任。」

曾任聯邦檢察官的里奇曼表示，用家人的住宅當作擔保，是讓班克曼-佛瑞德身邊的人作出承諾的一種方式，幫助確保班克曼-佛瑞德不會竄逃。里奇曼說：「這只是一種象徵性的意義。」

史丹福大學校園內有800多棟提供給教職員居住的房屋。根據史丹福雜誌（Stanford Magazine）的解釋，史丹福教職員可以「購買租賃權」，買家與大學簽訂「土地租約」，除了支付租金 ，還必須負責支付所有物業稅。這種特殊的結構可追溯回史丹福夫婦（Leland and Jane Stanford）當初創辦這所大學的時候。

班克曼和佛瑞德於1991年和史丹福大學簽訂了為期51年的租約。史丹福大學一名代表表示，使用這棟房屋作為保釋擔保並不需要校方的批准。