國際餐飲盃美國隊奪冠 華人之光

Claude Le Tohic（左一）是這次的教練，也是靈魂人物。（Chanile Chang提供）

飲食界的盛事、第八屆國際餐飲盃（8th International Catering Cup）日前在法國舉行，經過激烈的比賽結果出爐，首奬由來自灣區 的ONE65代表的美國隊奪得。ONE65餐廳母公司是知名的Alexander's Group集團，由執行長張筱涵（Chanile Chang）掌舵經營，因此這次的獲獎可說是美國之光、也是華人 之光。

ONE65團隊由主廚Claude Le Tohic，以及Pascal Kamin和Clement Goyffon等廚師組成。Claude Le Tohic表示，自己身為美國隊的教練，他與廚師團隊為了國際餐飲盃這項頂級比賽花費了一年的時間準備，激盪想法並且精益求精，努力之下最終獲得了豐碩的果實。而這次拿到世界冠軍，也是美國隊三位廚師，以及和ONE65餐廳的重大勝利和里程碑。

國際餐飲盃首輪是每個國家先行選出一個國家代表隊並進行國際比賽，優勝的12個國家隊伍取得晉級資格，到法國里昂參加冠軍賽。裁判是來自各參賽國家的頂尖廚師，競爭極為激烈，今年美國隊由ONE65代表。在冠軍賽中，每個團隊必須使用相同的食材，打造出四道菜競賽。

「比賽的時候真的很緊張，知道得獎之後高興地眼淚就在眼睛裡面。」帶著團隊去法國比賽的ONE65餐廳母公司Alexander's Group集團執行長張筱涵（Chanile Chang）表示，這次能代表美國參與國際餐飲盃的比賽本身就是非常榮幸的事，沒想到最後一舉拿下首獎，讓人驚喜。特別是比賽的過程非常緊湊且激烈，而其他團隊也都是料理界的佼佼者，要能脫穎而出很不容易。

她表示，在評選的過程中，代表隊做出來共四道菜，每道菜都必須經由評審分別評比分數，廚師必須對於每一個細節都再三斟酌。所幸主廚Claude Le Tohic本身有相當的實力，他是James Beard Foundation 獎得主，也是2004年法國最佳工匠廚師獎得主 (法語: Meilleur Ouvrier de France，簡稱 MOF)。該獎項由法國總統頒發，Claude Le Tohic母前也是全美國唯一活躍的MOF。