丁右立：遇暴力傾向親友同事 可申請槍暴禁制令

華裔眾州議員丁右立記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。（記者張曼琳╱攝影）

選區包括舊金山華裔州眾議員丁右立，在推動加州 社區大學農曆新年假期的記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。

丁右立在25日上午的記者會開始前，先提及了近期加州華裔社區發生連環大型槍擊案的影響，他說：「今年是兔年，應當為非常平和的一年，我們期待著慶祝新年，以獲得好運和繁榮，但不幸地是，過去幾天聽到了不幸的消息。」

他還補充道：「接連發生的槍案對社區造成嚴重影響」。他也向槍案受害者哀悼。

對於推動槍枝暴力和精神健康相關立法的問題，丁右立回應：「我們需要更多人利用槍支暴力限制令。」還表示，他正在關注半月灣槍案的最新進展。

他透露，沒有人此前得知槍手陳友艮有槍。因此，他想再次提醒公眾，如遇到有暴力傾向的家庭成員和同事，可以直接去法庭申請槍支暴力禁制令。他也鼓勵公眾與警方積極聯繫：「很明顯，一旦有人武裝起來就會很危險，所以我們鼓勵他們先同執法部門交談。」

對於槍案對亞裔 社區整體形象的影響，丁右立認為，自新冠疫情 以來，亞裔社區一直受到攻擊。他說：「一開始，我們因新冠疫情被指責，」但也表示，有很多社區團體開展工作，以確保社區真正受到保護。還承諾，將確保下周末在舊金山舉行的兔年花車的治安和順利進展。