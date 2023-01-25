我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛

半月灣槍案嫌犯首出庭 趙春利為中國公民 被控7罪

丁右立：遇暴力傾向親友同事 可申請槍暴禁制令

記者張曼琳╱舊金山即時報導
華裔眾州議員丁右立記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。（記者張曼琳╱攝影）
華裔眾州議員丁右立記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。（記者張曼琳╱攝影）

選區包括舊金山華裔州眾議員丁右立，在推動加州社區大學農曆新年假期的記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。

丁右立在25日上午的記者會開始前，先提及了近期加州華裔社區發生連環大型槍擊案的影響，他說：「今年是兔年，應當為非常平和的一年，我們期待著慶祝新年，以獲得好運和繁榮，但不幸地是，過去幾天聽到了不幸的消息。」

他還補充道：「接連發生的槍案對社區造成嚴重影響」。他也向槍案受害者哀悼。

對於推動槍枝暴力和精神健康相關立法的問題，丁右立回應：「我們需要更多人利用槍支暴力限制令。」還表示，他正在關注半月灣槍案的最新進展。

他透露，沒有人此前得知槍手陳友艮有槍。因此，他想再次提醒公眾，如遇到有暴力傾向的家庭成員和同事，可以直接去法庭申請槍支暴力禁制令。他也鼓勵公眾與警方積極聯繫：「很明顯，一旦有人武裝起來就會很危險，所以我們鼓勵他們先同執法部門交談。」

對於槍案對亞裔社區整體形象的影響，丁右立認為，自新冠疫情以來，亞裔社區一直受到攻擊。他說：「一開始，我們因新冠疫情被指責，」但也表示，有很多社區團體開展工作，以確保社區真正受到保護。還承諾，將確保下周末在舊金山舉行的兔年花車的治安和順利進展。

加州 亞裔 疫情

上一則

金山華男遊民 深夜遭人拿刀狂捅 渾身鮮血

延伸閱讀

丁右立推新法案 促州社區大學在農曆新年放假

丁右立推新法案 促州社區大學在農曆新年放假
華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者

華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者
全美大規模槍擊案頻傳 紐森嗆共和黨「元凶」

全美大規模槍擊案頻傳 紐森嗆共和黨「元凶」
阿縣議員譚蓮娜籲重視精神健康 屋崙市長盛桃：讓人心碎

阿縣議員譚蓮娜籲重視精神健康 屋崙市長盛桃：讓人心碎
蒙市槍手住河濱縣移動屋社區 鄰居：他對人很和藹

蒙市槍手住河濱縣移動屋社區 鄰居：他對人很和藹

熱門新聞

遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
據傳推特將進一步裁員，Meta將大幅縮減舊金山辦公空間。（美聯社）

砍數千人後 推特傳將再裁骨幹員工

2023-01-20 15:38

超人氣

更多 >
世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷