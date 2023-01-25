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丁右立推新法案 促州社區大學在農曆新年放假

記者張曼琳/舊金山即時報導
丁右立為「亞太裔公平預算案」和停止亞太裔仇恨立法行動的主導者之一。
丁右立為「亞太裔公平預算案」和停止亞太裔仇恨立法行動的主導者之一。

去年州長紐森簽署AB2596法案，將中國農曆新年定為加州的法定假日，今年也為法案簽署後的第一個農曆新年。在此基礎上，加州第19區眾議院丁右立（Phil Ting）公佈一項正在推進的新法案AB264，允許加州的社區大學在農曆新年放假。

丁右立提議，將著名歷史人物林肯（Lincoln）和華盛頓（Washington）的生日，以及農曆新年結合成一天的假期，以增強靈活性，不會增加因假期校園關閉的時間和開銷。

在25日早晨的相關記者會中，丁右立說：「由於針對亞太裔（AAPI）社區的仇恨事件仍在發生，對大學生來說在農曆新年放假將是有益的。這讓他們有時間反思慶祝農曆新年的特殊意義，鼓勵和接受這個節日。」他透露，作為舊金山校區的家長，他了解在農曆新年當日亞太裔家庭的家長們，讓孩子請假過節為常態。他還補充道：「當我們為社區的彼此了解創造更好的機會時，這個社會才會變得更好。」

在本月19日，新任的舊金山市立大學校董會主席的華裔校董王兆倫（Alan Wong）在丁右立的AB264法案推出前幾個月，成功通過一項決議敦促州立法機關修改加州社區大學教育法規，以允許社區大學將農曆新年定為假期。

王兆倫說：「農曆新年是亞太裔社區家庭最普遍慶祝的節日，但我們亞裔和移民社區的大學生，（節日當天）不得不在去上課，還是與父母和祖父母慶祝節日之間做出選擇。」他還補充道：「此時此刻，亞裔社區仍然受到仇恨事件的影響，本次為我們促進文化理解和支持亞裔社區的機會。」

在市立大學就讀，來自中國廣東的國際學生，中華文化社團社長李聆慧（Linyi Li）在記者會表示，她十分開心學校將農曆新年列為假期，她說：「慶祝農曆新年讓我有時間與中國的家人重新聯繫，也讓我有時間反思我的文化、歷史，花時間打電話和與朋友並和家人見面。」

與家人移民來美過的香港學生李安莉也表示，她再也不用向學校請假過年了，這讓她感到十分開心。

丁右立為「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget）和停止亞太裔仇恨立法行動的主導者之一，他支持在加州教育系統中增進各族裔間的文化理解，讓學生有機會在慶祝節日同時，學習歷史，促進不同社區間的文化交流。他還支持各種解決仇恨的立法，包括加強公民權利保護和改進執法部門處理仇恨犯罪的方式。

州長紐森簽署AB2596法案令農曆新年成為州府僱員的假日，但這並不適用於社區大學學區，本次丁右立推動的AB264法案的聽證會，應該在今年春季開始。

王兆倫表示，他希望將林肯和華盛頓生日以及總統日，與農曆新年結合成一天的假期，「我們將以州府規定的農曆新年假期為準，作為市立大學的假期，將這天與總統日假期交換，以避免學校花費額外的金錢。」

丁右立（左二）、王兆倫（右二）和學生代表李聆慧（左一）、李安莉（右一）出席記者會...
丁右立（左二）、王兆倫（右二）和學生代表李聆慧（左一）、李安莉（右一）出席記者會。（記者張曼琳/攝影）
丁右立（左四）、王兆倫（右四）和市大的學生、校董和工作人員出席記者會。（記者張曼...
丁右立（左四）、王兆倫（右四）和市大的學生、校董和工作人員出席記者會。（記者張曼琳/攝影）

加州 亞裔 紐森

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