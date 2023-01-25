有機之父談自家養雞下蛋：樂趣無窮但不會比較便宜

自家養的雞蛋每顆顏色不同，大小不一。（張明彰提供）

自去年下半年起，美國雞農場出現鷄瘟，導致超過5000萬隻雞被撲殺，造成市場上鷄蛋價暴漲，鷄蛋甚至時而斷供，許多民眾都發現去了超市卻買不到蛋，以及蛋價一漲再漲的情況。灣區 也有華人居民是長期自行養雞下蛋自給自足，自養雞蛋 的品質上等，但坦言自家養雞的成本一般比在外面購買雞蛋還貴上不少，「追求的是雞蛋的品質，以及養雞的快樂」。

在有機（Organic）產業耕耘數十年、有「亞裔有機之父」之稱的張明彰博士，多年來都在自家中養雞。張明彰分享，如果有興趣想養雞，可上網訂購小雞，從佛羅里達州寄來灣區，通常兩天就可收到剛出生的小鷄。很多人會用郵寄來的紙箱暫時餵養小雞一、兩周。不過，如此養的小鷄因沒接到地氣，也沒法尋找土壤裏的各種小蟲補充蛋白質，兩周內死亡率約在50%左右。反之，若收到小鷄後就放在鷄舍裡，讓小雞自由尋食，幾乎都不會夭折。

張明彰說，小雞的價錢很便宜，一般鷄場會建議客人一次訂購30隻小鷄，並稱存活率是五成。不過事實上，如果養在雞舍，存活率超過九成。所以若30隻太多，可以分享親友或鄰居，一起進入養雞的世界。

他提醒，養雞雖然有意思，但要注意鄰里間的禮貌。如果是住在在戶戶緊臨的社區，則只能養母雞。畢竟，公鷄天一亮就會啼個不停，肯定會擾到鄰居睡眠而被抱怨。

飼料方面，張明彰表示，鷄是雜食性，暈素不拘；如果是住灣區，可以到880公路Industrial Ave出口附近，有家禽及鳥類飼料專門店購買。若住處在Mission Peak或接近山區，鷄舍不僅四周要有籬芭，屋頂也要用鐵絲網蓋住，否則像是山獅、紅狐、狐狸、鬣狗、浣熊、郊狼等野生動物「會來夜襲」，一夜吃光飼主辛苦養的雞。此外，鷄舍四周籬芭上方最好加裝太陽能警示燈，紅、藍色相間，晚上時讓警示燈一閃一閃，野生動物才不敢靠近。而像是加州 這次連續近一個月下雨天陰，很多人的太陽能電池都電力不足，野生動物逮到機會就可能將家禽一次掃光。

長久在有機產業、追求樂活的張明彰指出，自養的鷄不打抗生素、不餵長肉劑量，也沒有摻和生長激素，飼主都是讓牠們在地上自由覓吃、再以有機谷類、飼料餵養。平常要注意水量的供應，因為雞很會喝水。從出生到會下蛋約4到5個月，一隻雞可以連續下蛋五年，但雞蛋的產量會每年遞減。首次開始下蛋的高峰期，一隻雞一天可下一到兩個蛋，或一顆蛋內有兩個蛋黃。特別的是，這種自家養的雞生出的有機蛋，每顆顏色不同，大小不一，口感較「Q彈」，入口的感覺與市售量產的雞蛋很不一樣。

「家裡或親友要是有小朋友，讓小孩撿撿鷄蛋，將是他們長大後童年生活最快樂的回憶。」張明彰認為，如果有條件，養雞生蛋的經歷是非常難得的回憶與體驗。不過，如果認為自己養雞下蛋能夠省錢，那就錯了。因為實際上恐怕成本會比外面買蛋貴了數倍。