「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

記者劉先進 ／舊金山報導

南加 洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校，除夕夜21日晚發生駭人聽聞的槍擊 案。至少10人死亡，10人受傷。該學校以華人 常客為主，兇手疑似為華裔Huu Can Tran，手持半自動槍殺人。台灣華人Bella告訴本報記者，事發時她在同一條街的餐廳吃飯，幾乎和槍擊擦肩而過，頗為後怕。

21晚10時22分左右，洛杉磯的槍擊案震驚全美。槍擊發生地的當天，有數萬人聚集在一起參加為期兩天的農曆新年慶典，這是該地區最大的節日活動之一。槍擊發生後，當局在托倫斯（Torrance）包圍並突襲了一輛白色麵包車，認為車子與槍手有關。但司機已經吞彈身亡。

華人Bella說，當晚9時50分，她就到了附近的餐廳吃飯。晚上10時10分左右，看到警方陸續封路，有救護車飛馳而過。此時，隨後準備到餐廳的老公因為封路，也被擋在外面。「我完全不知道發生了什麼，還以為前面發生了車禍。」

到22日早上看到新聞，她才知道發生大規模槍擊案，感覺後怕，並在社媒上發文說，「天啊，昨天晚上10時，我在同一條街吃飯，難怪被封街了。那是超近的一條街，我那時候還在吃杏鮑菇，沒想到外面已經發生槍案了。」

Bella說，在華人農曆新年期間發生槍擊，原本以為是針對華人的種族歧視或仇恨犯罪，「但後面社交媒體圈瘋傳，是華人男子不滿妻子婚外戀，才去舞廳殺人。」

記者發現，多個華人朋友圈確實在瘋傳，兇手妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，他因嫉妒而行兇。不過，截至發稿，警方並未證實嫌犯殺人動機，包括是否可能涉及仇恨犯罪或家庭暴力事件。

而南加華人Christina表示，父親曾在事發地附近開過公司，後來因為業務轉移沒有經營。事發地是華人聚集區，距離她現在居住的地方駕車10分鐘。她當天晚上本來打算去北加州朋友家過新年，因為白天沒有租到車，直到22日淩晨4時才出發前往灣區，這時看到遠在台灣的母親發來短訊，得知附近有槍擊案，且死傷慘重。

Christina說，2021年紐約時報廣場發生槍擊時，她也幾乎是擦肩而過。當時，她正在逛街，距離兩個街區外忽然發生槍擊。如果自己走快一點，都可能會遭遇槍擊。雖然很近距離靠近慘案，但她說，不會因為有發生槍擊的風險，就封閉在家、不外出。新年活動還是會外出，不管人在南加還是北加，如果遇到新年慶祝活動，比如街會、花市或迅遊，仍然會去看看，「我是比較聽天由命。美國發生槍擊的風險不小，如果真的碰到了，也沒辦法。」