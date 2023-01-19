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華人迎春節 有人熱情有人冷淡 但紅包總是要

記者李榮、葛歆睿／灣區即時報導
本周末就是農曆新年，許多民眾前往採買。（記者葛歆睿 / 攝影）
本周末就是農曆新年，許多民眾前往採買。（記者葛歆睿 / 攝影）

農曆新年是中華文化中最重要的傳統節日，而本周末就是最重要的除夕夜；南灣各購物中心與華人超市陸續出現人潮，有人趕辦年會迎接新年，把握與親友相聚的歡樂時光。另外，也有些民眾對於過春節的熱情不是很高，一些來美較久的華人認為過春節不如過聖誕，「過年時包紅包好像是唯一剩下的春節傳統。」

不少華人超市都出現年前的採購人潮，有些還設有專門春節年貨區，但從各類糖果零食、到紅包、裝飾都是樣樣俱全。住在桑尼維爾的Adam Chen指出，自己過往不是特別喜歡春節，總覺得又是要講吉祥話、又是禮俗拜年等，繁文縟節不少。但是有了下一代以後，發現傳統文化還是有其價值，每年到了春節是一個很好的機會與親友相聚，或者透過電話與簡訊互相問候，同時還可以與孩子們介紹中華文華的傳統。因此，即使在美國並沒有像在國內有放春節長假，但還是會對春節有些期待。

他表示，今年除夕的計畫是與住在庫比蒂諾的親戚一起吃年夜飯。這一兩年景氣雖然比較不理想，家庭收入與投資都縮水了不少，但是難得過年，所以還是會準備紅包，並且事先向餐廳訂了盆菜，希望能在聚會中展現年味。

不過，也有民眾對於春節的到來已經不若在國內時候熱情。到超市購物的湯先生和太太買了紅包，準備給已經上大學的孫子。湯先生表示，自己和太太住在老人公寓，公寓有規定不讓隨意裝飾，年夜飯也是晚輩在張羅，所以包紅包給孫子是他們現在唯一還在保持的春節傳統。

在超市挑選年貨食品的陳先生也表示，自己一般是不過春節的；來「辦年貨」是幫朋友的忙，因為朋友的孩子正在讀高中，要完成一項關於農曆新年吃什麼的課堂作業。

除了華人商場以外，主流賣場也迎合亞裔傳統，推出春節的裝飾與購物氣氛。聖荷西Westfield Valley Fair的許多店鋪就專門推出了兔年商品。前去逛街的羅女士指出，有瑞士的巧克力店推出了兔年巧克力，令人印象深刻，也感受到對於亞裔市場的重視。然而，她自己認為，因為疫情尚未結束，今年春節不會大過「我公公婆婆在這邊，一家人吃頓年夜飯，朋友小範圍聚一下也就過了。我感覺疫情這幾年都沒有好好過節。」

為營造春節氣氛，該購物中心內的幾個拍照亭，也搖身變成紅色，上面印有折扇、燈籠、祥文等年味十足的中國元素。有華人媽媽帶著好奇的3歲女兒前往拍照留念。她表示，畢竟是在海外，過節的氣氛沒有國內那麼濃，而且朋友之間都住的比較遠，不像國內的小區人多熱鬧。也或許因為是在美國，聖誕節好像更有氣氛，慢慢很多人對於自己春節的過節氣氛也就淡了。

賣場推出年貨專區供民眾選購。（記者葛歆睿 / 攝影）
賣場推出年貨專區供民眾選購。（記者葛歆睿 / 攝影）

華人超市 亞裔 疫情

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