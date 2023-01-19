慶新春 中華文化走出去 40位藝術家寫春聯送主流

藝術家們寫上自己的「福」字春聯，贈送給主流。（記者李榮／攝影）

為情祝中國農曆春節、促進美中關係，中國畫學會的副秘書長、江蘇省中國畫學會副會長兼秘書長翟優一行人，今年到舊金山 、洛杉磯、紐約、多倫多等四個城市，準備分發共四萬份的「福」字春聯。這四萬份的「福」字春聯，是由40位知名藝術家所寫成，每位藝術家一1000份，因此共有40個不同版本的「福」字。希望能夠讓更多民眾與族裔認識中國新年，感受到來自華人 藝術家群體獻上的美好祝福。

翟優等40位寫福字的藝術家，都是華人藝術界中具有一定知名度的藝術家。包括舊金山中華藝術學會會長王海嬰、副會長鄭澤傑、舊金山中華藝術學會名譽會長古銑賢等人，曾在春晚演出的著名歌唱家翟椿萍則陪同發送。翟優本人的作品多次在紐約、巴黎、俄羅斯聖彼得堡、日本大阪、中國美術館、中國國家畫院等地展覽，他長期推動「中華文化走出去」、「講好中國故事」，促進中外的文化交流。

翟優表示，春節是中華文化最重要的傳統佳節，過往已經連續多年在紐約的時代廣場派送藝術家「福」字，就連疫情時也未間斷，特別從中國到美國送福。派送春聯的活動完全是民間所發起，經費由藝術家與企業界支應，「我們想要傳播傳統中國文化，大家共享『中華福』。過年期間送上美好的新年祝福，希望大家新的一年好事連連，身體健康財源滾滾。同時也想借助這個活動，推展各族裔友誼與發展。」

他指出，過往活動只在紐約舉辦，曾去過大都會 博物館、聯合國總部等，組織僑團與當地機構一同發放福字春聯。今年擴大到北美四個城市，希望向世界各地的遊客表明中華民族的友善，一起慶祝中國年，「把福字貼在家門口，一年的好運滾滾來。」