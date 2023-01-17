舊金山推防洪補助 小企業主或個人最高可得10萬元

暴風雨期間，舊金山處於易洪區的房屋。（記者李怡/攝影）

16日舊金山 市長布里德（ London N. Breed ）宣布，推出啟動防洪救援計畫，以幫助受近期暴風雨影響破壞的小型企業和居民。預計受災小企業可獲得2000到5000元補助金，個人住宅或可得高達10萬元補助。

市府援助贈款，以先到先得的方式提供，視資金情況而定。如小型企業符合以下資格標準則可申請：必須是在舊金山註冊的企業，且在該市有實體店；因近期的暴風雨造成了重大的物理損壞；損壞賠償可追溯到 2022 年 12 月 27 日；風或停電造成的損壞不符合申請條件；擁有有效經營許可證/執照並向公眾/客戶開放的居家企業符合資格（例如，居家日託中心等）；小企業總收入必須在 500 萬元或以下；必須平均僱有 100 名或以下員工。

援助申請將於 2023 年 1 月 20 日星期五開放，申請截止日期為 2 月 10 日星期五下午 5:00。有關撥款和申請的更多信息可登錄市府網站了解：https://sf.gov/。如需幫助，企業可聯繫市府小型企業辦公室撥打 (415) 554-6134，或訪問市政廳 140 室。

關於援助資金金額有以下規定，位於城市洪災 區內的受災小企業預計有可能獲得最高 5,000 元補助；位於洪水 區以外遭受嚴重洪災破壞的小企業可能獲得最高 2,000 元補助。評估記錄員辦公室屆時會幫助業主鑑定所屬區域。

企業、房主和財產所有者還可考慮申請舊金山公用事業委員會 (SFPUC) 洪水管理補助金援助計劃，計劃最多可報銷 10萬元用於防洪財產改善。符合申請條件的群體包括：員工人數不超過 50 人的小型企業；曾遭受水浸的住宅；有符合要求的關於設計師費用、材料費用及許可證明等相關材料。具體信息可訪問：https://www.sfassessor.org/ 或撥打415-554-5596。

本次的防洪救助金是由經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD) 下屬的小企業辦公室牽頭審核發放。市府鼓勵舊金山居民和企業，在財產受到風暴影響後，首先與保險公司取得聯繫，以評估洪水和風暴造成的損失。鼓勵企業購買洪水相關保險，尤其是位於洪水易發地區的企業或是個人。

布里德表示，市區內的小企業和居民受到近期洪災影響，望此項計劃可以幫助大家快速恢復。在暴風雨後市府投資6.32億元用於城市的基礎設施建設，以降低未來發生洪水對城市的影響。