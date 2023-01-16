疑突發疾病 北加華埠司機時速50哩逆行單行道 連環撞

屋崙華埠10街16日下午發生一起嚴重車禍。疑似一輛車錯誤的進入10街單行道逆向以50哩速度行駛，和另外三輛車連環撞擊，造成肇事司機受傷。其他車輛上乘客均未明顯受傷。（受訪者供圖）

屋崙 華埠10街16日下午1時30分發生一起嚴重車禍 ，導致四車相撞。屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉，屋崙華促會（OCIC）僱傭的社區大使Meuy Saeliow說，當時一輛車錯誤的進入10街單行道逆向行駛，和另外三輛車連環撞擊，造成肇事司機受傷。其他車輛上乘客均未明顯受傷。藍天使和社區大使、台山同鄉會華埠社安隊、部分熱心市民都在現場幫忙清理車禍碎片，維護交通秩序。

目擊全過程的Meuy Saeliow還表示，懷疑肇事司機有醫療問題，突發某種疾病，他從Webster街上的停車場直接衝出來，時速近50哩，沒有任何減速的飛奔10街導致車禍。安全氣囊彈出後，司機居然試圖從副駕駛位解困，且不發一言，神態疲憊。截至目前，屋崙警局還未回應本報詢問。

鄺偉拍攝的照片顯示，逆向行駛車為一輛深色的Toyota豐田 車，車頭大部分撞壞，右側車身鐵皮也被撞得凹進去，且車頭方向明顯是逆向於10街單行道方向。此外，一輛吉普車並未受到大的衝擊，一輛大眾（VW）SUV車右側車身有撞壞的痕跡，而一輛白色車車頭受損嚴重，撞擊的車頭裸露在外。鄺偉表示，豐田車逆向行駛進入10街，當時吉普車車上有人，稍微挪動車輛，避開了大的衝擊，但豐田車並未減速，衝擊了一旁大眾車的車身後，又正對著撞到白色車才停下來。司機後來被送到醫院救治。

東灣台山同鄉會社安隊錄製的視頻顯示，逆向行駛的豐田車安全氣囊完全彈出來。司機為一光頭亞裔男子。救援人員打開車門，正在詢問男子情況是否穩定。旁邊有社區大使在清掃道路上的事故撞擊碎片。

社區大使Meuy Saeliow說，當時上完附近洗手間，目擊事發過程。豐田車上只有司機一個人。他開車從富興中心樓下的停車場出來，本應該右轉進入單行的Webster街，結果直接衝進10街，且為這條單行道的反方向，連續撞擊三輛車後才停下來。時速達到40到50哩，中途完全沒有停下，幾乎一路飆車踩油門。不幸中的萬幸是，其他被撞的三輛車，有兩輛是並排停車在道路上，車上沒人。另一輛車的女性司機在車上準備移動，看到肇事車轉過來，緊急挪動了一下車頭，避開了車輛撞擊。肇事車這才撞到其他兩輛車上。該女司機並未受傷，沒有大礙。「如果不是現場有並排停車擋住，肇事車可能會撞到路邊所有停的車。」

Meuy Saeliow當時非常吃驚和害怕，趕緊跑到逆向行駛的司機前，詢問他是否需要幫助，「我感覺他可能有些醫療問題，因為他直接衝停車場衝出來，出事後，一度不是衝車門出來，反而雙腳並用，想從副駕駛位脫困，結果兩條腿卡住了。詢問過程中，他沒有說話，但感覺很疲憊，不知道是否有疾病突發。」