疫後矽谷創投新賽局 跳躍爬升的矽谷明星張璐

張璐由內蒙古到史丹福，進而憑藉投資實績躋身矽谷創投前端。疫情當頭，張璐隔著三張桌子當面與創業團隊面談。Fusion Fund邀集一千大企業退休最高主管，成立「CXO網絡」支援所投資企業。（受訪者提供）

領投作莊，加上「CXO網絡」，投資 焦點清晰，張璐打造新一輪的投資戰法。

由內蒙古到史丹福，再從史丹福校園、創業到躋身矽谷 創投界的前端，張璐好似以壓縮方式，快速、紮實、高效地走過一般人要花費加多數倍時間的時光旅程。1989年出生的張璐，還在史丹福念材料工程碩士時，就在課餘創辦糖尿病診斷公司 Acetone，並在23歲那年成功賣掉公司。其後，她開啟創投職涯。2017年，她當選福布斯30位30歲以下菁英榜（Forbes 30 Under 30）推出以來首位華裔得主。她領頭於2015年創立的Fusion Fund，所募集的前兩輪早期投資基金表現出眾。2022年8月，順利募集1.2億美金，成立Fusion Fund第三基金，同時首次邀集知名大學、退休基金等大型基金機構投資參與。

當整個融資市場風向反轉，投資人與創業者都必需以截然不同眼光評估新創投資時，張璐以中國人習用的「拐點」一詞形容創投圈內眼前丕變的氣氛。但對張璐，這是個外在環境氛圍巨變、但產業環境內卻仍富含機會潛能的另類「外弛內緊」拐點。從創立Fusion Fund至今，專注投入生醫醫療、包含人工智能、機器學習技術支持的產業自動化等數位轉型領域，這些場域不僅疫情 前連年成長，疫情中依然動能不減。

也是Fusion Fund顧問的Honeywell技術長就曾跟張璐形容，現在先進、高度自動化的工廠「又暗又冷」（dark and cold）。疫情當頭，這些業者所生產的醫療設備等產品與保障大眾健康、生活正常運行息息相關，生產腳步不但不能停歇，更要加快。廠商因此積極投入先進生產能力，「原本要花七到十年才可完成的（智能生產能力），不過兩、三年就完成了」，所需人力大幅減少。

當疫情處於高峰，整個矽谷被迫停止面對面的人際來往，人人在家工作。張璐的投資團隊同樣轉為在家工作。但是張璐篤信在評估投資過程中必需與創業者面對面溝通，才能精準判斷。2021年，除了進行Zoom視訊會議之外，Fusion Fund也在辦公室外的停車場擺了三張桌子，隔著安全社交距離必要的1.8米，張璐與創業團隊面談，以微調過的方式進行投資訪談。

疫情洗禮，加上資金過度寬鬆所致的金融緊縮，創業者也變得極其謹慎，讓張璐明顯感覺登門募資的創業者背景與過去顯著不同。近幾個月來，張璐見到的創業團隊，六成以上是多次創業的系列創業團隊，經驗豐富。來自歐洲的團隊也明顯增多。

如您持續關注近年矽谷新創事業動態，不可能沒有注意到張璐與團隊近年表現出眾，逐漸走入聚光燈下。如今Fusion Fund已是矽谷創投界表現出眾的團隊，她強調要積極作為新創投資案中的領投者，統籌投資方團隊。為進一步強化投資方協助新創事業團隊的運作，Fusion Fund邀集44位自全球1000大企業退休的技術、營運最高主管成立「Fusion CXO 網絡」，協助已投資公司的策略制定、營運執行。

經歷求學、創業、投資、領投等不同階段與角色的張璐，一路走來，歷經冷暖，看盡起落。她特別提起曾讀到，2000年以來，總共有近兩千個創投基金關門謝幕。身為女性，身為亞裔，她建議亞裔，尤其是較不願承擔風險的華人：「聽到別人說不，別當成是否定你的自我」，「對自己有信心，也有耐心」。