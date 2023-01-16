我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光

港媒曝：前任特首林鄭 未入全國政協名單

「雞蛋趕上肉價」餐飲業主稱：「未來更多挑戰」

記者張曼琳/東灣即時報導
16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打（12只）稅前價格已上漲至8.99元，即將突破「9元大關」（記者張曼琳/攝影）
16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打（12只）稅前價格已上漲至8.99元，即將突破「9元大關」（記者張曼琳/攝影）

去年美國養雞場爆發禽流感，導致千萬隻家養禽類死亡，外加養雞場在通貨膨脹下運營成本增加等，均令雞蛋產量下降、超市雞蛋售罄，不少消費者「一蛋難求」。16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打（12個）稅前價格已上漲至8.99元，即將突破「9元大關」。有華裔主婦感嘆：「雞蛋趕上肉價」，更有華裔餐飲業者稱，除了雞蛋上漲外，通貨膨脹下各類食材價格的全線上漲更令人擔憂，在疫情後面臨更多挑戰。

記者昨日走訪東灣阿拉米達縣某華人超市，見該超市雖然仍有雞蛋販賣，但價格高昂，一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元，20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。

來此買菜的華裔主婦張太太向本報感嘆，「現在雞蛋快趕上肉價了，已經捨不得買雞蛋。」她稱，購買一盒6隻裝的雞翅的價格為7.66元，而一盒雞蛋卻要8.99元，竟然比肉賣的還貴，更表示在雞蛋降價前，會儘量少用雞蛋做飯，該用其他食材。

華裔市民張先生也表示，比較划算的好市多（Costco）現在雞蛋經常賣斷貨，需要一早排對去買，另外像是連鎖有機超市Trader Joe’s販售的雞蛋，往往也在下午前就會售罄。

在阿拉米達市經營日料餐廳的華裔東主陳先生16日也向本報表示，今年下半年雞蛋價格上漲近4倍，從之前一打雞蛋2元左右，上漲至今日的一打約8元，令其利潤下降5%至10%。

陳先生還表示，近半年來除了雞蛋價格上漲之外，其他的食材和餐具的進貨價格，均因通貨膨脹接連上漲，讓餐館的運營成本增加，令他感到日後經營將面對更多的挑戰。

他說：「（雞蛋價格）短期（3個月至半年）上漲，對營業的影響不會太大，」並表示雞蛋只是單一商品，無計可施時也可會考慮減少雞蛋的用量，比如將原本日式拉麵中的一整顆雞蛋，減為半顆。但陳先生表示：「目前，我還不需要這麼做，也暫時不考慮上漲菜單價格，」因為他擔心漲價後會，將令部分食客卻步。

但從長期來看，除了雞蛋外，像是小番茄、西蘭花等一系列食材的上漲更令陳先生擔心，他表示，目前進貨會儘量按批發價格多買，多存貨，以降低成本。

陳先生也透露，他在疫情期間，以低價的房租冒險租下現在的店鋪經營，幸運的是憑藉其廚藝和經營，開業後餐館的生意一直不錯。他也認為，對於生意不是那麼好餐館而言，雞蛋漲價更為「雪上加霜」。同時，通貨膨漲也為招牌帶來了挑戰，陳先生表示，原本在疫情後不少餐館就面臨人手不足的問題，在通貨膨脹導致其利潤下降後，他也有更難幫老員工加薪，吸引他們留下工作；或給出更高的資薪來吸引新員工。

一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元。（記者張曼琳/攝影）
一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元。（記者張曼琳/攝影）
20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。（記者張曼琳...
20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。（記者張曼琳/攝影）

雞蛋 華裔 通貨膨脹

上一則

專輯做成水蜜桃禮盒 Fann芳怡入圍葛萊美獎

下一則

疫後矽谷創投新賽局 5個明星投資心法

延伸閱讀

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
好市多米百百種 挑選茉莉香米、加州香米不踩雷

好市多米百百種 挑選茉莉香米、加州香米不踩雷
農曆春節愈來愈近 華人超市擺滿年貨 價格上漲

農曆春節愈來愈近 華人超市擺滿年貨 價格上漲
南加華人超市年貨上市 種類琳瑯滿目唯價格上漲

南加華人超市年貨上市 種類琳瑯滿目唯價格上漲
致癌、降智商？兩款巧克力含過量鉛鎘 Trader Joe's挨告

致癌、降智商？兩款巧克力含過量鉛鎘 Trader Joe's挨告

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27

超人氣

更多 >
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…
好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它