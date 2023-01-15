黃潔宜訪台 陳其邁細數金鑽鳳梨、六龜蓮霧等台灣水果
北加州佛利蒙副市長黃潔宜（Teresa Keng）日前返台，並趁機拜會桃園市長張善政、高雄市長陳其邁，以及高雄市議會議長康裕成、新北市市議員蔡元之等人。張善政希望兩地高中多加交流，並邀請佛利蒙參與明年於桃園舉行的國際機器人大賽。而陳其邁則介紹高雄近來的發展，以及大樹玉荷包荔枝、金鑽鳳梨、六龜蓮霧以及燕巢芭樂等水果產品，另也推薦黃潔宜品嚐高雄的海產，體驗高雄海洋城市的美景、美食。
黃潔宜趁返台時到桃園市恭賀張善政就任、互贈禮物，她也正好是張善政上任後第一位來訪的外國政治人物。雙方在交流中，張善政也指定桃園武陵高中與加州建立交流。明年由桃園市政府主辦、台北市國際文教協會承辦的國際機器人大賽，也會邀請加州團隊到桃園參賽。
黃潔宜指出，佛利蒙所在的阿拉米達縣與桃園縣本就是姐妹縣，雙方一直以來有一定的交流與互動，不久前阿拉米達縣議員賀伯特（David Haubert）才到訪。桃園有許多不同的產業，且國際機場就在桃園，桃園是台灣的門戶，期待佛利蒙能與桃園有進一步的交流與貿易合作機會。
在高雄拜會陳其邁時，黃潔宜與陳其邁針對雙方在農漁、經貿及城市交流等多項議題交換意見。黃潔宜表示，自己是新北市海山國中畢業，但娘家是高雄人，因此她也算是半個高雄人，小時候常到高雄看阿公阿嬤，對高雄很有感情。高中時就來美國的黃潔宜，對於高雄的印象已是多年以前，但這次到高雄非常驚艷，特別是高雄的愛河現在乾淨且優美，與兒時記憶中迥異。另外，高雄的港灣景色也非常漂亮，顯示高雄的城市治理成果卓越，規畫完善。
陳其邁在歡迎黃潔宜到訪時，向她介紹高雄現況與產業。陳其邁並說，台灣與美國的友誼深厚，其中與加州的互動更為頻繁，而高雄也應該與加州的城市深化友誼。期待在黃潔宜協助下，讓高雄與佛利蒙拓展交流，甚或進一步締盟。
陳其邁認為，現在半導體產業及全球供應鏈正在重整，高雄和灣區有非常多的合作機會。
黃潔宜向陳其邁表示，台灣許多產品在佛利蒙很受歡迎，像是台灣水果就總是熱銷，因為品嚐台灣水果的同時會感覺與台灣土地的親近。佛利蒙有許多華人，消費力強大，希望未來能增加進口水果的數量與品項。陳其邁則推薦大樹玉荷包荔枝、金鑽鳳梨、六龜蓮霧以及燕巢芭樂等水果，期待高雄與佛利蒙能合作，提升台灣農產品在美國市場的能見度。
黃潔宜還向陳其邁等人介紹佛利蒙正在推行的無人自動駕駛大眾運輸系統，以及佛利蒙在生物科技、醫學等領域的發展及成就。她認為，台積電的先進製程領先全球、科技讓台灣在國際社會具有重要地位，而加州是世界第五大經濟產體，雙方的合作空間很大。佛利蒙是北加第四大城，也是特斯拉汽車工廠所在地，因此佛利蒙與高雄無論在經貿、市政、智慧城市等議題上都應加強互動。
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