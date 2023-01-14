舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

數據顯示，舊金山都會區上班族恢復進辦公室上班的速度全美最慢。（Getty Images）

Google 移動數據顯示，與美國其他50多個主要都會區相比，舊金山 上班族恢復進辦公室上班的速度最慢，而這個現象在2023年應該不會改變。

根據Google新冠社區移動報告（COVID-19 Community Mobility Reports）公布的數據，截至2022年10月，舊金山都會區進辦公室上班的人次仍比2020年1月低將近40%。報告使用的是匿名Google用戶的「所在位置紀錄」數據，因此可能無法代表所有用戶。

數據顯示，截至2022年10月，舊金山上班族進辦公室上班的時間比2020年1月低37%，紐約和洛杉磯則分別比2020年1月低31%和28%。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）表示，儘管許多都會區的比例都在30%到35%之間，但舊金山可能存在一定程度的「本地獨有」現象，讓人們持續遠離職場。例如，灣區的交通恢復速度比其他地區慢，還有人們現在對市中心已不再感興趣。

伊根比較了舊金山和紐約，他發現，紐約的夜生活已經恢復，曼哈頓的租金 已經回升，但舊金山並沒有。伊根說：「可能是因為舊金山市中心整體的不景氣造成惡性循環。只有上班族回到市中心，市中心的活力才有可能恢復。」

市中心是舊金山重要的收入來源，舊金山2021年四分之三的國民生產毛額來自辦公室稅收，因此，辦公室的高空置率對舊金山財務前景產生了嚴重的影響。