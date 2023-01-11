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搬家運輸公司U-Haul報告：更多人搬離加州

記者李榮／灣區即時報導
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

加州生活成本昂貴，另也有不少人不滿加州的政治生態，選擇搬離。根據搬家運輸公司「U-Haul」最新出爐的調查報告「U-Haul增長指數」（U-Haul Growth Index）顯示，加州是單程租搬家卡車向外最高需求的州。而人們究竟是搬去哪裡？報告發現，德州與佛羅里達州、卡羅萊納州是去年度排名前三最受歡迎的地點。

U-Haul增長指數是根據一整年內，到達該州或城市的單程U-Haul卡車，與從該州或城市出發的算出的凈收益所編製。整個統計出來的移民趨勢數據是根據超過200多萬筆單程U-Haul搬家卡車交易，所統計分析而成。

根據2022年度U-Haul增長指數的資料顯示，加州、伊利諾伊州，以及紐約州的單程租車離開的需求量最大。報告中認為，在2022年時，更多的人選擇離開美國的西海岸、東北部和中西部的地區，其中加州、伊利諾伊州，以及紐約的租車向外的需求特別明顯。

該通司的增長指數研究並顯示，即使大多數州的民眾在自己DIY搬家的情況，比起之前一年、也就是2021年時已有所放緩。然而，整體來說，民眾搬到美國東南部與西南部的趨勢，還是與疫情時候類似，依然有在放大與加速，某種程度上顯露出民眾的遷徙情況。

分析這次的U-Haul增長指數的數據，加州的排名最後。其他墊底的州還包括：排名第49位的伊利諾伊州、第48位的密歇根州、第47位位於東北的麻州（Massachusetts），以及第46位的紐約州。第45位則是紐澤西州。

而淨收益情況最佳的州，第一名就是蟬連冠軍的德州。第二名是佛羅里達州，接下來是南卡羅來納州。事實上，自2016年以來，德州已經是第五次位居該增長指數的榜首。排第二的佛羅里達州，也已經連續多年都是前三名之一。

不過，如果細分加州內部可以看出，雖然加州整體U-Haul卡車的凈損失最大，但加州還是有幾個城市處於凈收益，例如洛杉磯、聖地牙哥、莫德斯托（Modesto）和雷丁（Redding）。北加州的大多數城市則都是處於淨損失的狀態，只有沙加緬度地區例外。該公司認為，租車過去的可能大部分是從灣區移居到沙加緬度者，使得當地呈現淨收益的狀態。

加州 指數 租車

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