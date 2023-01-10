我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」有望戰奧斯卡

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

北加矽谷風暴來襲 聖縣多處關閉道路

記者江碩涵／南灣即時報導
北加矽谷風暴來襲，聖縣多處關閉道路。（本報資料照片）
北加矽谷風暴來襲，聖縣多處關閉道路。（本報資料照片）

近日的暴風雨嚴重地影響了縣府維護路段，土石流，洪水及倒塌的樹木造成路段封閉。聖塔克拉拉縣道路維修人員正努力開通受到影響的道路。緊急道路封閉訊息可以上www.sccgov.org/roadclosures查詢。

縣府道路維修人員和太平洋瓦電公司（PG&E）正在努力開通以下因本周的冬季風暴而導致的封閉道路，根據最新消息，大部分都是位於吉爾洛一帶，請民眾注意。

根據2023年1月10日更新消息，以下路段皆封閉：

New Avenue 由於馬路上掉落的電線，從Leavesley 到 Buenavista部分關閉

由於倒下的樹木及電纜，Mt. Charlie關閉

由於倒下的樹木及電纜，Idyllwild關閉

由於倒下的樹木及電纜，Gist Road關閉

由於道路兩處坍方，Bear Creek Road關閉

由於淹水， Castro Valley Road 從Santa Teresa 到 101 公路部分關閉

由於淹水，152公路到San Benito 縣邊界部分的Frazer Lake 關閉

Uvas Road從Watsonville Road 到 Uvas Reservoir 船坡道部分關閉

Bolsa Road 從Hwy 25 到Bloomfield 由於淹水關閉

Bloomfield Road從152公路到 Frazer Lake由於淹水關閉

Black Road 從Thompson 到Skyline 由於土石流關閉

Santa Teresa Blvd 從Highland到 California 由於淹水關閉

Calaveras Road 從 Felter Road 到 Alameda 縣關閉

Mines Road 從Del Puerto Road 到 Alameda 縣邊界處由於道路兩處坍方關閉

Sierra Road 從 Skyview Drive 到Felter Road 由於土石流及廢棄物關閉

Mesa Road 從Santa Teresa 到101公路 由於淹水關閉

Mt. Madonna Road (泥濘路段) 從Redwood Retreat Road以東 1.75英哩到Gilroy的Summit Road關閉

因土石流，洪水和倒塌的樹木造成的道路封閉嚴重影響居民的出行。民眾可以上網站 www.sccgov.org/roadclosures 了解最新封閉道路路段。

聖他克拉拉縣府表示，道路維修人員在惡劣天氣事件期間將每天工作（包括周末）來維持道路的暢通及安全。駕駛人請務必注意道路封閉標誌以及設備和工作人員，特別是在狹窄山區道路上的維修作業。

洪水 風暴 2023

上一則

阿茲海默症新藥聯邦醫療保險給付受限 協會籲放寬救人

延伸閱讀

暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施

暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施
3.2萬人訪TTA館 創歷年新高

3.2萬人訪TTA館 創歷年新高
世報「iPano平台」將上線 聚焦矽谷動態 每周定期發刊

世報「iPano平台」將上線 聚焦矽谷動態 每周定期發刊
加州當局憂土石流 哈利梅根居住城鎮發布撤離令

加州當局憂土石流 哈利梅根居住城鎮發布撤離令
矽谷中文學校 連2年評鑑「最優」

矽谷中文學校 連2年評鑑「最優」

熱門新聞

灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）

矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態

2023-01-04 18:17

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己