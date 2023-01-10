北加矽谷風暴來襲，聖縣多處關閉道路。（本報資料照片）

近日的暴風雨嚴重地影響了縣府維護路段，土石流，洪水 及倒塌的樹木造成路段封閉。聖塔克拉拉縣道路維修人員正努力開通受到影響的道路。緊急道路封閉訊息可以上www.sccgov.org/roadclosures查詢。

縣府道路維修人員和太平洋瓦電公司（PG&E）正在努力開通以下因本周的冬季風暴 而導致的封閉道路，根據最新消息，大部分都是位於吉爾洛一帶，請民眾注意。

根據2023 年1月10日更新消息，以下路段皆封閉：

New Avenue 由於馬路上掉落的電線，從Leavesley 到 Buenavista部分關閉

由於倒下的樹木及電纜，Mt. Charlie關閉

由於倒下的樹木及電纜，Idyllwild關閉

由於倒下的樹木及電纜，Gist Road關閉

由於道路兩處坍方，Bear Creek Road關閉

由於淹水， Castro Valley Road 從Santa Teresa 到 101 公路部分關閉

由於淹水，152公路到San Benito 縣邊界部分的Frazer Lake 關閉

Uvas Road從Watsonville Road 到 Uvas Reservoir 船坡道部分關閉

Bolsa Road 從Hwy 25 到Bloomfield 由於淹水關閉

Bloomfield Road從152公路到 Frazer Lake由於淹水關閉

Black Road 從Thompson 到Skyline 由於土石流關閉

Santa Teresa Blvd 從Highland到 California 由於淹水關閉

Calaveras Road 從 Felter Road 到 Alameda 縣關閉

Mines Road 從Del Puerto Road 到 Alameda 縣邊界處由於道路兩處坍方關閉

Sierra Road 從 Skyview Drive 到Felter Road 由於土石流及廢棄物關閉

Mesa Road 從Santa Teresa 到101公路 由於淹水關閉

Mt. Madonna Road (泥濘路段) 從Redwood Retreat Road以東 1.75英哩到Gilroy的Summit Road關閉

因土石流，洪水和倒塌的樹木造成的道路封閉嚴重影響居民的出行。民眾可以上網站 www.sccgov.org/roadclosures 了解最新封閉道路路段。

聖他克拉拉縣府表示，道路維修人員在惡劣天氣事件期間將每天工作（包括周末）來維持道路的暢通及安全。駕駛人請務必注意道路封閉標誌以及設備和工作人員，特別是在狹窄山區道路上的維修作業。