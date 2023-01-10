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財務專家：資產規畫每個人都需要

記者李榮／灣區即時報導
紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li提醒，資產規畫非常重要。（Tony Li提供）
紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li提醒，資產規畫非常重要。（Tony Li提供）

世界日報與紐約人壽將聯合於2023年1月14日（周六），在桑尼維爾舉辦「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座，邀請財務規畫專家以及律師等業人士，分析當前的經濟局勢與稅務改革之下的應對方案，以及常見的財務規畫誤區。講者之一的紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li指出，稅法與各項規定又有許多改變，每個人都應要關心最新的發展，「退休規畫、資產規畫是每個人都需要的，不是有錢到一個境界才開始考慮。或許有的人資產狀況比較複雜、有些人比較簡單，但大家都必要事先規畫。」

「許多人幾乎是把一輩子的存款，後來都拿去繳稅。」Tony Li表示，許多人因為沒有規畫，到最後變成一輩子辛苦的積蓄都被拿去繳稅，非常不值得。然而另一方面，就退休金的積攢上，現在人的壽命愈來愈長，男生活到85歲以上、女生88歲以上比比皆是，一定要有足夠的金錢才能維持舒服的生活。退休的準備是愈年輕開始愈好，而且在規畫時還必須要把通貨膨脹考慮進去，避免最後實質購買力不足。

他表示，退休金的規畫工具很多，每個都有不同的優缺點，最好是由專家對不同的需求來客製化，達到最想要的目的。不過，許多移民因為有語言上的障礙，或者文化的隔閡，又或者本身就不願意討論死亡相關的議題，造成欠缺規畫、引發難以彌補的後果。紐約人壽有會講中文的律師與財務規畫專家，能夠為華人服務。

這次的實體講座內容非常豐富，共有三場講座與QA的問答時間。第一講由律師科爾（Violet Cole）主講，主題包括：全球經濟動盪和財富新方向；信託設計與財富保護的深度解讀；不同方式持有房產的利弊詳解；新稅務改革下財富傳承方向詳解。

第二講由紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li負責，重點分別為：新退休金稅務改革法案要點的深度解讀；退休金稅改後的退休金規畫方向；退休金稅改後所面對傳承的稅務隱患詳解。

第三講由林穎華主講。主題為通貨膨脹經濟動盪對資產配置的影響；退休金稅改後高資產傳承的實例分析；美國房地產持有者的財務規畫案例詳解；美國人持有海外房產和股權的問題。

世界日報與紐約人壽合辦的「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座時間：2023年1月14日（周六），10時15分入場。10時45分至12時45分講座。地點：595 Lawrance Expressway, Sunnyvale, CA 94085。有興趣的讀者可洽世界日報財稅講座報名專線：650-692-9936。免付費電話1-800-906-8111。

退休金 世界日報 2023

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