華裔教委會主席林謙悅遭罷免 家長們力挺其完成任期
1月的第一個工作周，舊金山聯合學區新晉進步派教委要求重新選舉教委會主席和副主席職務，以取代任期只有9個月的華裔教委林謙悅 (Jenny Lam)，引起學區華裔家長的憤怒與抗爭，並稱之為是教委會內部的罷免選舉、是進步派教委們奪回權利的爭鬥。
林謙悅是在疫情期間，在舊金山聯合學區面臨入學率低下、推遲開學、財政虧空等挑戰的情況下被選舉為教委會主席，目前任期只有九個月。在10日舉辦的會議上，教委會成員要求重新選舉教委會主席與副主席。通常情況下教委會主席的任期為一年。
加州參議員威善高表示，林謙悅 應該完成教委會主席整個任期，目前階段更換教委會主席毫無意義。目前教委會正在積極擺脫被罷免教委所帶來的負面影響，應該在林謙悅的帶領下繼續保持這一勢頭。
學區亞裔家長方愛珠（Susan Fong Wong）表示，在林謙悅擔任教委會主席後，學區把主要的注意力都集中在了提高學生成績、學術表現、提升閱讀能力和提升就業準備率等方面的提高。家長們也逐漸與教委會產生信任，因林謙悅本身也是母親，可以設身處地為孩子們著想，讓大家信任。「我們不能選擇沒有孩子、只是為了政治鋪路的人做教委會主席，不能讓孩子們成為政治的工具」。
朱偉（Selena Chu）作為學區家長，曾是罷免教委活動的主要成員之一，她說，林謙悅應該得到一個完整的任期。華裔社區支持她連任主席之位，因為學區在經歷了疫情的各種挑戰與動蕩之後，現在比以往任何時候都需要穩定。家長們都厭倦了不斷地與教委會中的新角色會面，學區的重點工作應該是幫助家長，一起為孩子們營造良好的學習環境，而不是權利爭奪之地。
上一則
FB留言