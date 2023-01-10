華裔教委會主席林謙悅遭罷免 家長們力挺其完成任期。（本報檔案照）

1月的第一個工作周，舊金山聯合學區 新晉進步派教委要求重新選舉教委會主席和副主席職務，以取代任期只有9個月的華裔 教委林謙悅 (Jenny Lam)，引起學區華裔家長的憤怒與抗爭，並稱之為是教委會內部的罷免 選舉、是進步派教委們奪回權利的爭鬥。

林謙悅是在疫情期間，在舊金山聯合學區面臨入學率低下、推遲開學、財政虧空等挑戰的情況下被選舉為教委會主席，目前任期只有九個月。在10日舉辦的會議上，教委會成員要求重新選舉教委會主席與副主席。通常情況下教委會主席的任期為一年。

加州參議員威善高表示，林謙悅 應該完成教委會主席整個任期，目前階段更換教委會主席毫無意義。目前教委會正在積極擺脫被罷免教委所帶來的負面影響，應該在林謙悅的帶領下繼續保持這一勢頭。

學區亞裔家長方愛珠（Susan Fong Wong）表示，在林謙悅擔任教委會主席後，學區把主要的注意力都集中在了提高學生成績、學術表現、提升閱讀能力和提升就業準備率等方面的提高。家長們也逐漸與教委會產生信任，因林謙悅本身也是母親，可以設身處地為孩子們著想，讓大家信任。「我們不能選擇沒有孩子、只是為了政治鋪路的人做教委會主席，不能讓孩子們成為政治的工具」。

朱偉（Selena Chu）作為學區家長，曾是罷免教委活動的主要成員之一，她說，林謙悅應該得到一個完整的任期。華裔社區支持她連任主席之位，因為學區在經歷了疫情的各種挑戰與動蕩之後，現在比以往任何時候都需要穩定。家長們都厭倦了不斷地與教委會中的新角色會面，學區的重點工作應該是幫助家長，一起為孩子們營造良好的學習環境，而不是權利爭奪之地。