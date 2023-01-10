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天降冰雹 灣區華人感嘆：第一次見冰雹天

記者張曼琳╱舊金山即時報導
陳先生在上班間隙拍下了街頭照片。看似時雨水落下的情形，其實是想豆子一樣大小的冰雹。（受訪者供圖）
陳先生在上班間隙拍下了街頭照片。看似時雨水落下的情形，其實是想豆子一樣大小的冰雹。（受訪者供圖）

舊金山市區在10日下午，突然下起冰雹。在舊金山華埠某銀行工作的陳先生在上班間隙拍下了街頭照片。看似時雨水落下的情形，其實是想豆子一樣大小的冰雹。陳先生還表示，伴隨冰雹的還有閃電，陳先生不禁感嘆：「這樣的天氣在灣區，他還是第一次見。」

據悉，國家氣象局（National Weather Service）在下午12 時19分向舊金山和聖馬刁（San Mateo）縣發布了山洪警報。直至下午3時30分，強雷暴將繼續影響舊金山、德利市（Daly City）、南舊金山（ South San Francisco）、聖布魯諾（San Bruno）、帕西菲卡（Pacifica）、布里斯班（Brisbane）以及 、科爾馬（Colma）和布羅德莫爾（Broadmoor）地區。

從聖巴勃羅（San Pablo）到德利市附近的強雷暴以每小時 35 哩的速度移動，預計陣風速度可達每小時 50 哩，並伴有豌豆大小的冰雹。

國家氣象局預期，發布警告的地區降雨量可達1吋，建議在戶外人士在建築物內尋求庇護，因暴雨可能導致局部洪水，並建議司機避開被洪水淹沒的道路。

舊金山 洪水 華埠

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