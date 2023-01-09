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北加殘暴17歲少年嫌犯 公車上狂踢79歲亞裔老人

記者劉先進 ／舊金山即時報導
犯罪嫌疑人正在伸腿襲擊亞裔Lisa。（警方視頻截圖）
犯罪嫌疑人正在伸腿襲擊亞裔Lisa。（警方視頻截圖）

舊金山警局9日表示，已逮捕12月3日在公共電車MUNI上腳踢、襲擊79歲亞裔Lisa的嫌犯，Lisa當時被踢到肚子。嫌犯為17歲未成年人，將面臨嚴重攻擊和虐待老人的指控。

根據ABC 7的報導，Lisa為印度尼西亞裔人。她熱愛體育，在金州勇士、舊金山巨人和49人等球隊都工作過。出於隱私考慮，她不願透露姓氏。12月3日上午11時許，Lisa在Geary和Laguna路口登上38路公車，準備前往市中心的甲骨文公園上班。

根據警局公佈的視頻，她上車後，拿出clippers公交卡準備刷卡，一名準備下車的男子，忽然飛起一腳，將Lisa踢倒在地，然後逃之夭夭。乘客趕緊過去扶起Lisa。警局的多角度監控視頻顯示，案子身穿暗紅色夾克（或雨衣），背著黑包，留著鬍子。

警方9日對本報表示，一名身份不明的男性嫌疑人在無緣無故的情況下，用腳踢受害人的腹部，將她踢倒在地。受害人在倒地時頭部撞到欄杆上。嫌犯徒步逃離了現場。警員救助了受害者，並召集醫護人員到現場。受害者被送往當地醫院，她沒有生命危險。警員調查後，找到事件的目擊者和監控。

Lisa說，襲擊者並未搶走什麼東西，是一次直接的隨機攻擊。她想知道是否因為自己是印尼人而成為目標。Lisa後來回到了工作崗位，還乘坐公交車上班。她說，想感謝許多過來幫助的好心人，「非常感謝你們救了我的命。謝謝你們幫助我，上帝保佑。」她還表示，經常向上帝祈禱，能安全回家。她希望Muni能在每輛公車上增加警官。

警局此前表示，沒有發現確定的證據表明這一事件是有動機的仇恨犯罪。舊金山交通局（SFMTA）說，正在與警局合作，解決MUNI上的犯罪問題。每輛公車都配備了11個高清攝像頭，城市的街頭大使計畫在聯合廣場、SoMa和Tenderloin周圍的Muni和BART車站進行巡邏。

警局表示，在調查過程中，舊金山青少年緩刑官確認，嫌疑人是舊金山的一名17歲男性青少年。緩刑監督官告訴調查人員，該少年目前因另一事件被關押在康曲柯士達縣的一個青少年機構。調查人員制定了可能的理由，以嚴重攻擊罪逮捕該男性青少年。2022年12月29日，少年被送往舊金山少年司法中心，在那裏，他被指控犯有嚴重攻擊罪和虐待老人罪，最終被收監。

雖然已經進行了逮捕，但這仍然是一個開放和積極的調查。任何知情者請撥打警局的舉報電話：1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明舊金山警局。舉報者可以保持匿名。

圖為嫌疑人乘坐公交車的頭像。（警方視頻截圖）
圖為嫌疑人乘坐公交車的頭像。（警方視頻截圖）
犯罪嫌疑人正在伸腿襲擊亞裔Lisa。（警方視頻截圖）
犯罪嫌疑人正在伸腿襲擊亞裔Lisa。（警方視頻截圖）

舊金山 亞裔 勇士

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