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慶兔年春節花車遊行 2月4日舉行

記者李怡 / 舊金山即時報導
虎年新春遊行活動現場。（記者李怡/攝影）
虎年新春遊行活動現場。（記者李怡/攝影）

1月9日，舊金山中華總商會會長劉運方、兔年花車遊行導演黃英豪（Harlan Wong）以及亞太裔傳統文化與基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）在舊金山華埠中華總商會內，召開新聞發佈會，公佈舊金山兔年迎新春的系列慶祝活動。

鄭可欣（Claudine Cheng）說道，在兔年春節期間，舊金山以及華埠推出多項慶祝活動，在本週末14日至15日將在華埠舉辦花卉街會。緊隨其後的是1月22日農曆新年街會，兩項體育賽事與華埠小姐選美比賽。並在2月4日的農曆新年花車遊行中慶祝活動達到頂峰。

中華總商會會長劉運方表示， 舊金山華埠的春節遊行活動，被國際節慶活動協會評為「世界十大遊行之一」。並名列「今日美國」讀者選出的十大最佳文化節前五名。今年兔年新春的遊行活動希望給市民乃至全國各地的遊客帶來耳目一新的體驗。

花車遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）表示，兔年花車遊行活動將在2月4日晚舉行，今年遊行隊伍由 100多個來自文化團體、大中專院校、武術學校、社區組織組成，20輛遊行花車，其中5輛是社區花車，來自東華醫院、亞太島民美國公共事務（ APAPA）、 華人社區心理健康協會（MHACC）、里士滿地區綜合服務公司（ RAMS）、舊金山安全和教育社區聯盟（SFCAUSE）。

9日，兔年新春花車遊行活動公佈。（記者李怡/攝影）
9日，兔年新春花車遊行活動公佈。（記者李怡/攝影）

遊行 舊金山 華埠

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