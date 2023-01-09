聖他克拉拉縣對101公路附近 發出撤離警告

聖他克拉拉縣對101公路附近發出撤離警告。（聖他克拉拉縣府提供）

氣候及對於公眾和財產造成的風險，聖他克拉拉縣已經針對居住在101公路和 Bolsa Rd. 附近的居民發出撤離警告。

聖縣表示，持續不斷的冬季風暴 給本地帶來了強風及豪雨。這些不尋常的降雨量造成的影響包括土壤水分接近或處於飽和，小溪、溪流和河流達到或超過洪水 位，以及低窪地區發生水災，包括道路交界處。 石頭和沈積物從山坡上移位的風險也增加了。 在強陣風期間駕駛車輛變得棘手，特別是對於高底盤車輛，包括應急車輛。

撤離警告地區包括:

Hwy 152以南, Hwy 101以東

Pacheco Pass (Hwy 152)以南以及 Hwy 101以東

Luchessa Ave. 以南以及Thomas Rd.以東

Santa Teresa Blvd. 以東，至 Castro Valley Rd.

Castro Valley Rd. 以北，至 Luchessa Ave.

Hwy 25 以北，在 Hwy 101 和 Bloomfield Rd. 之間

Bloomfield Ave. 以西，在 Hwy 25 & Pacheco Pass (Hwy 152)之間

Hwy 101 以東，至Pacheco Pass (Hwy 152)

聖縣表示，集合您的家庭成員，寵物，個人用品，重要文件，處方藥物，換洗衣物，不易腐壞的食物，飲用水，備用電池，手電筒和手機 充電器，準備好隨時撤離至安全處。

聖縣鼓勵社區民眾如果沒有必要請不要出門，不要靠近河床，河道以及湍急的水流。更多冬季風暴詳情，請瀏覽: www.PrepareSCC.org/Flood。