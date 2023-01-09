我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed官員潑冷水 史坦普回到平盤 大型科技股照漲

聖他克拉拉縣對101公路附近 發出撤離警告

記者江碩涵／聖縣即時報導
聖他克拉拉縣對101公路附近發出撤離警告。（聖他克拉拉縣府提供）
聖他克拉拉縣對101公路附近發出撤離警告。（聖他克拉拉縣府提供）

氣候及對於公眾和財產造成的風險，聖他克拉拉縣已經針對居住在101公路和 Bolsa Rd. 附近的居民發出撤離警告。

聖縣表示，持續不斷的冬季風暴給本地帶來了強風及豪雨。這些不尋常的降雨量造成的影響包括土壤水分接近或處於飽和，小溪、溪流和河流達到或超過洪水位，以及低窪地區發生水災，包括道路交界處。 石頭和沈積物從山坡上移位的風險也增加了。 在強陣風期間駕駛車輛變得棘手，特別是對於高底盤車輛，包括應急車輛。

撤離警告地區包括:

Hwy 152以南, Hwy 101以東

Pacheco Pass (Hwy 152)以南以及 Hwy 101以東

Luchessa Ave. 以南以及Thomas Rd.以東

Santa Teresa Blvd. 以東，至 Castro Valley Rd.

Castro Valley Rd. 以北，至 Luchessa Ave.

Hwy 25 以北，在 Hwy 101 和 Bloomfield Rd. 之間

Bloomfield Ave. 以西，在 Hwy 25 & Pacheco Pass (Hwy 152)之間

Hwy 101 以東，至Pacheco Pass (Hwy 152)

聖縣表示，集合您的家庭成員，寵物，個人用品，重要文件，處方藥物，換洗衣物，不易腐壞的食物，飲用水，備用電池，手電筒和手機充電器，準備好隨時撤離至安全處。

聖縣鼓勵社區民眾如果沒有必要請不要出門，不要靠近河床，河道以及湍急的水流。更多冬季風暴詳情，請瀏覽: www.PrepareSCC.org/Flood。

風暴 洪水 手機

上一則

台灣新創闖CES 科技新創國際外交 觀展人數創歷年新高

延伸閱讀

加州亞裔600萬 比例全美第二

加州亞裔600萬 比例全美第二
灣區聖縣人口販賣每周達2700人 絕大多數為未成年人

灣區聖縣人口販賣每周達2700人 絕大多數為未成年人
舊金山矽谷28縣級公園 推年票

舊金山矽谷28縣級公園 推年票
科技公司執行長 涉女廁偷窺遭逮

科技公司執行長 涉女廁偷窺遭逮
科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘

20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘