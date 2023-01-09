台灣新創CES 2023大放異彩 國科會跨部會成果豐碩

台灣新創CES 2023大放異彩，國科會攜手跨部會成果豐碩。（記者江碩涵／攝影）

國家科學及技術委員會（國科會）1月9日在舊金山科技組舉辦「TTA矽谷記者會」，國科會副主委陳宗權表示，這次國科會、國發會、經濟部、數位部共推台灣科研新創前進CES 2023 ，為歷年參展以來最多部會共同參加的一屆，更於展會期間與多個新創國家共同見證台灣卓越科研技術，並擴大與國內外參展企業、新創及政府代表之雙向交流，盼為我國新創國家隊在後疫情時代創造更多合作與拓展的機會。

今年CES 2023自235家報名的臺灣團隊中遴選出96家參展，TTA館以「智慧生活」、「智慧醫療」、「AI及資安」、「運動及綠能」及「學研新創科技」展現新創代表隊之優勢技術。本次TTA館展會期間吸引高達3.2萬人次來訪，參觀人數較去年大幅成長，更有全球29國產業來館洽商數高達5,000場次，截至目前為止，串流國際、鴻躉、起而行綠能、帝濶智慧、膜淨材料、腎通生醫、方略電子和芯符等新創，已分別獲得來自美國、法國、日本 、卡達、阿拉伯、德國、澳洲等國家的訂單。

CES參展期間，美國、加拿大 、日本、韓國、瑞士、瑞典、韓國等代表團均來到TTA館參觀我國科技新創展出，不僅進行雙邊交流，更安排企業與新創ㄧ對一媒合及商務洽談，我方亦特別邀請100餘隊來自義、法、瑞、荷、日等多國新創與我國新創同台pitch，創造更多與國際新創間的混血交流機會。

陳宗權率我國代表團於展會期間赴加拿大、日本、以色列、瑞士、法國及荷蘭新創國家館觀摩交流，其中特別與法國及加拿大代表團舉行雙邊會議，就雙方科技產業最新發展趨勢、未來可能合作方向等議題交換意見，我方也特別邀請法、加、瑞士等國之智慧創新及淨零排放領域新創團隊，來台參加10月份舉行的「科技創新卓越獎TIE Award 2023」，屆時也將協助優秀國際團隊來台落地、深化商業鏈結。