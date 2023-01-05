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北加金山快閃搶劫12萬珠寶 1悍匪被控

記者劉先進 ／德利市即時報導
嫌犯正在打破珠寶店玻璃櫃，實施搶劫。（視頻截圖）
嫌犯正在打破珠寶店玻璃櫃，實施搶劫。（視頻截圖）

加州德利市（Daly City）的Serramonte購物中心的Infinity珠寶店，此前曾發生一起快閃搶劫，六個嫌疑人衝進店鋪，搶走近12萬的貴重珠寶逃跑。警方以時速100哩的速度追捕，最後發生事故，兩名乘客受傷。根據聖馬刁縣地檢長辦公室的消息，其中一名21歲的嫌犯佛斯特（David Matthew Foster）在1月初被指控參與搶劫。

疫情發生後，灣區多個商店爆出快閃搶劫，劫匪闖入珠寶店或名牌衣服店等，用武器快速砸開玻璃，擄走財物，逃之夭夭。2021年9月15日，Serramonte購物中心的Infinity珠寶店遭遇搶劫，且被市民拍到錄像。

嫌犯正在打破珠寶店玻璃櫃，實施搶劫。（視頻截圖）
嫌犯正在打破珠寶店玻璃櫃，實施搶劫。（視頻截圖）

錄像顯示，至少六個劫匪，身穿深色衣服，戴著口罩和連體衫帽，衝進這家珠寶店，用錘子大力砸破店鋪內展示珠寶的玻璃櫃子，將手伸進去搶劫，並把贓物放進口袋。有一個劫匪非常大膽，本身準備離開，又去而復返，再次擄走一批財物。視頻中還能聽到市民受到驚嚇的呼喊聲。而視頻拍攝者也感歎賊人膽大妄為。整個過程持續14秒，劫匪動作非常快速。

隨後，賊人駕車逃逸，警員以時速100哩的速度狂追不捨。最終發生車子碰撞，造成兩名乘客受輕傷。嫌疑人在撞車後試圖步行逃離，但被警方抓住，並追回了價值11.8萬的珠寶。除了這次被起訴的佛斯特，參與搶劫的嫌犯中，還有三人被定罪。

其中，菲勞（Atonio Finau）被陪審團認定犯下五項重罪，包括搶劫、商業盜竊和魯莽地躲避警員的執法行動。他被判3年緩刑和服刑時間的積分，即可以根據定罪前的羈押時間或定罪後的良好行為獲得積分，從而減少他的刑期。嫌疑人馬蘇維蘇伊（Ioany Masuisui Jr. ），針對入室盜竊和逃避追捕的指控不抗辯。嫌疑人尼克（Jahpone Niko）對搶劫和入室盜竊的指控不抗辯。

因為針對商戶的快閃搶劫層出不窮，州長紐森還在去年底的假日購物季來臨前，特別部署全州內的執法行動。比如，加州公路巡警（CHP）有組織零售犯罪工作隊（ORCTF）增加全州購物中心的執勤頻率，並與當地執法機構合作進行逮捕。紐森還簽署了由眾議員瓊斯·索耶（Reginald Byron Jones-Sawyer）提出的331法案，以延長和擴大巡警的有組織零售犯罪工作隊。該工作組與地方執法機構和零售商合作，積極應對有組織的零售盜竊行為。巡警此前已參與1296項調查，逮捕了645名嫌疑人，並追回了27萬1697件被盜零售商品，價值近2600萬元。

加州 紐森 零售商

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