「媽媽別殺我」短片 獲電影節金魚尾獅榮譽獎

「媽媽別殺我」算是一部心理短片。(陳爍嘉提供)

世界日報舊金山社前記者、來自中國大陸的電影 專業留學生 陳爍嘉(Sandy Chen)日前收到了來自新加坡 世界電影嘉年華(World Film Carnival -Singapore)的喜訊,她的畢業短片作品「媽媽別殺我」(My Mom Wants to Kill Me)獲得了該電影節2022年的金魚尾獅榮譽獎(an Honorary Award Winner of The Golden Merlion Awards 2022)。

陳爍嘉本科畢業於武漢傳媒學院的新聞專業,碩士畢業於邁阿密大學(the University of Miami)的電影專業。她一直以來對種族平等、性別平等、加州遊民問題、婦女兒童權利和兩岸和平的話題特別關心。陳爍嘉表示,未來將繼續深入研究社會問題和人道主義危機,並通過藝術形式向世界傳遞自己的觀點。

這部第一視角的心理學短片「媽媽別殺我」 是在去年10月份得到了世界電影嘉年華在女性電影類別下的金魚尾獅獎提名。陳爍嘉表示,拍攝這部短片的目的是呼籲父母和社會更加關心兒童的心理世界,「我想通過電影藝術的形式,帶領觀眾走進一個因為內疚的8歲女孩的心理世界。以此提醒人們,兒童沒有成人那麼強大的心理承受能力。 」

陳爍嘉進一步解釋,孩子的世界很小,家庭變故、校園暴力,被家人忽視等事件都可能對他們的心理和精神健康產生負面影響。當悲劇發生在他們身邊時,他們可能會覺得造成這一切的原因是自己做得不夠好,並反覆在自己的小世界裡重演已經發生創傷性事件。許多兒童在精神完全崩潰之前,都會要求自己堅強,並藏好自己的脆弱和焦慮,因此他們的心理問題很難被周圍的大人發現。

陳爍嘉指出,短片「媽媽別殺我」講述了一個患有選擇性失憶症的8歲女孩愛麗絲(由Lilli Rose Rittner飾演)被自己的媽媽和許多怪物反覆殺死,直到恢復記憶並接受母親(由Renata Fajti飾演)已經去世的消息。愛麗絲之所以一直在自己的世界裡被反覆被自己的媽媽殺死,是由於她的潛意識內認為是自己害了媽媽,想要代替媽媽死去。在影片的攝製準備階段,陳爍嘉一度在擔心影片中怪物的特效妝可能會嚇到兒童演員,但兒童演員Rittner為了最佳的拍攝質量,堅持要與怪物的表演者一起進行拍攝。

拍攝一份高質量的短片對學生來說並不容易,電影專業的學生們除了需要具備專業才能,還需要得到經濟支持。 她指出,「媽媽別殺我」短片拍攝花了1萬146元。為了完成這部短片,她幾乎花光了自己銀行帳戶裡的存款,甚至到處諮詢貸款。最後是父母和姐姐伸出援手,額外贊助4000多元,影片才得以順利攝製,「很幸運能獲得家人的支持,遇到一群同樣對電影創作充滿激情的隊友,一起完成這部作品並獲得眾多電影節的認可。其實,很多中國電影留學生為了能從生活費裡擠出足夠的錢拍攝作品,都過得缺衣少食,一名同學甚至將祖父母留給自己的嫁妝錢取出來拍片!」

除了最新獲得的金魚尾獅榮譽獎,短片「媽媽別殺我」也獲得頂級電影比賽「榮譽全球電影競賽」(the Accolade Global Film Competition)在2022年度女性電影人類別的冠軍,以及「馬德里國際獨立電影節」(2022 Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid)2022年度最佳編劇獎和「好萊塢恐怖電影節」(the Hollywood Blood Horror Festival)的年度最佳新人導演獎等21個國際獎項。

世界電影嘉年華的主辦方在寫給陳爍嘉的郵件中表示,「不是每個人都是贏家,但你的電影絕對引起了評審團的注意。你對電影的努力和貢獻絕對值得認可,對我們來說是一為有實力的贏家」。