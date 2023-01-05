「媽媽別殺我」短片 獲電影節金魚尾獅榮譽獎
世界日報舊金山社前記者、來自中國大陸的電影專業留學生陳爍嘉（Sandy Chen）日前收到了來自新加坡世界電影嘉年華（World Film Carnival -Singapore）的喜訊，她的畢業短片作品「媽媽別殺我」（My Mom Wants to Kill Me）獲得了該電影節2022年的金魚尾獅榮譽獎（an Honorary Award Winner of The Golden Merlion Awards 2022）。
陳爍嘉本科畢業於武漢傳媒學院的新聞專業，碩士畢業於邁阿密大學（the University of Miami）的電影專業。她一直以來對種族平等、性別平等、加州遊民問題、婦女兒童權利和兩岸和平的話題特別關心。陳爍嘉表示，未來將繼續深入研究社會問題和人道主義危機，並通過藝術形式向世界傳遞自己的觀點。
這部第一視角的心理學短片「媽媽別殺我」 是在去年10月份得到了世界電影嘉年華在女性電影類別下的金魚尾獅獎提名。陳爍嘉表示，拍攝這部短片的目的是呼籲父母和社會更加關心兒童的心理世界，「我想通過電影藝術的形式，帶領觀眾走進一個因為內疚的8歲女孩的心理世界。以此提醒人們，兒童沒有成人那麼強大的心理承受能力。 」
陳爍嘉進一步解釋，孩子的世界很小，家庭變故、校園暴力，被家人忽視等事件都可能對他們的心理和精神健康產生負面影響。當悲劇發生在他們身邊時，他們可能會覺得造成這一切的原因是自己做得不夠好，並反覆在自己的小世界裡重演已經發生創傷性事件。許多兒童在精神完全崩潰之前，都會要求自己堅強，並藏好自己的脆弱和焦慮，因此他們的心理問題很難被周圍的大人發現。
陳爍嘉指出，短片「媽媽別殺我」講述了一個患有選擇性失憶症的8歲女孩愛麗絲（由Lilli Rose Rittner飾演）被自己的媽媽和許多怪物反覆殺死，直到恢復記憶並接受母親（由Renata Fajti飾演）已經去世的消息。愛麗絲之所以一直在自己的世界裡被反覆被自己的媽媽殺死，是由於她的潛意識內認為是自己害了媽媽，想要代替媽媽死去。在影片的攝製準備階段，陳爍嘉一度在擔心影片中怪物的特效妝可能會嚇到兒童演員，但兒童演員Rittner為了最佳的拍攝質量，堅持要與怪物的表演者一起進行拍攝。
拍攝一份高質量的短片對學生來說並不容易，電影專業的學生們除了需要具備專業才能，還需要得到經濟支持。 她指出，「媽媽別殺我」短片拍攝花了1萬146元。為了完成這部短片，她幾乎花光了自己銀行帳戶裡的存款，甚至到處諮詢貸款。最後是父母和姐姐伸出援手，額外贊助4000多元，影片才得以順利攝製，「很幸運能獲得家人的支持，遇到一群同樣對電影創作充滿激情的隊友，一起完成這部作品並獲得眾多電影節的認可。其實，很多中國電影留學生為了能從生活費裡擠出足夠的錢拍攝作品，都過得缺衣少食，一名同學甚至將祖父母留給自己的嫁妝錢取出來拍片！」
除了最新獲得的金魚尾獅榮譽獎，短片「媽媽別殺我」也獲得頂級電影比賽「榮譽全球電影競賽」（the Accolade Global Film Competition）在2022年度女性電影人類別的冠軍，以及「馬德里國際獨立電影節」（2022 Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid）2022年度最佳編劇獎和「好萊塢恐怖電影節」（the Hollywood Blood Horror Festival）的年度最佳新人導演獎等21個國際獎項。
世界電影嘉年華的主辦方在寫給陳爍嘉的郵件中表示，「不是每個人都是贏家，但你的電影絕對引起了評審團的注意。你對電影的努力和貢獻絕對值得認可，對我們來說是一為有實力的贏家」。
根據新加坡世界電影嘉年華官網的介紹，獲得金魚尾獅獎的電影作品是「最佳中的最佳」。該電影節每個月都會在一個選定的場所，現場放映來自世界各地的50多部參賽影片，並為這些影片評分，選出月度獲獎人。這些月度獲獎人都會收到該機構在新加坡舉辦的年度紅地毯慶典的邀請函。慶典活動還將包括新聞發布會，並邀請一些國際電影名人和媒體到場參加活動。
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